Ирина Пегова опубликовала пикантные фото с отпуска на море

Актриса Ирина Пегова заинтриговала поклонников пляжными кадрами с отдыха. Лето для артистки Ирины Пеговой выдалось насыщенным. Звезда постоянно пропадала на съемках. Артистка получила роль в новом фильме, название которого пока держит в тайне. Из-за плотного рабочего графика Пегова долгое время не могла вырваться к морю. В последний летний месяц Ирине все же удалось устроить себе небольшой отпуск. Теперь счастливая артистка публикует снимки с курорта в соцсетях. В личном микроблоге Ирина Пегова опубликовала фотоотчет из поездки.Артистка запечатлела себя на фоне каменистого берега и пенящихся волн. Ирина спрятала лицо под солнцезащитными очками, а макушку под соломенной шляпкой. Купальника подписчики не обнаружили. Теперь шокированный народ задается вопросом, правда ли Пегова бесстыдно загорала с обнаженной грудью. Если да, то был ли пляж, на котором разгуливала Ирина, достаточно приватным.«Шикарная. Хорошего отдыха», «Красавица», «Неужели без белья?», «Очки больше головы», - обсуждают выходку Ирины Пеговой в Сети. Отметим, ранее Ирина Пегова заинтриговала публику кадрами свадебной церемонии. Артистка пошла к алтарю с коллегой по цеху Федором Лавровым, который, к слову, уже женат и растит ребенка.