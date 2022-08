Исследователи Messari обеспокоились централизацией нод Ethereum и Solana

На трех основных облачных провайдеров приходится 69% нод Ethereum из 65% размещенных в дата-центрах, а у Solana из 95% нод 72% размещены у тех же инфраструктурных игроков, что и в сети второй по капитализации криптовалюты.

Crypto needs to decentralize.



Three major cloud providers are responsible for 69% of the 65% of @Ethereum nodes hosted in data centers.



Of the estimated 95% of @Solana nodes hosted in data centers, 72% are hosted with the same cloud providers as @Ethereum. pic.twitter.com/oK08c3G6Of