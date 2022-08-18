Яблочный Спас в 2022 году: что можно и что нельзя делать в этот день

Вадим Карасев

Народно-церковный праздник, названный Яблочным Спасом, отмечается в середине августа. В этот день принято соблюдать вековые традиции, привлекающие счастье и успех, а также помнить о запретах праздничного дня.

Яблочный спас — один из древнейших праздников, который берет начало со времен, предшествующих Крещению Руси. Он символизирует время сбора урожая и подготовку к наступающей осени. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с традициями и запретами этого дня, чтобы провести праздничный день по всем канонам и привлечь счастье в свою семью на целый год.

Что можно делать на Яблочный Спас в 2022 году

Накануне праздничного дня принято убираться, чтобы встретить светлый день в чистоте. В сам праздник не принято нагружать себя домашними хлопотами, поэтому по традиции уборку проводят за пару дней до наступления Яблочного Спаса.

В день праздника принято собирать яблоки и освящать новый урожай в церкви. Собирают не только яблоки, но и поспевший урожай этого года: овощи, фрукты и ягоды. После освящения их использую в пищу и ля заготовок.

По традиции до праздника есть яблоки считалось дурной приметой, поэтому 19 августа ждали с нетерпением. В этот день лакомятся сочными фруктами, угощают ими близких и даже незнакомых людей. А также обязательно пекут полезные и вкусные лакомства для всей семьи с использованием даров из сада и огорода.

Яблочный Спас — время исполнения искренних желаний. Считается если загадать свою мечту, а затем съесть сочное яблоко, то она обязательно исполнится в текущем году. Если плод окажется сладким. Кислое яблоко указывает на то, что за свое желание придется побороться, но если не опускать рук, то преодолеть препятствия не составит труда.

В августе верующие вступают в пост, и 19 августа для них делается послабление. В честь праздника дозволяется пригубить красного церковного вина, а также разнообразить рацион нежирными сортами рыбы.

По обычаю в день праздника окуривают дома с помощью веточек полыни или можжевельника. Делается это для того, чтобы прогнать негативную энергетику и очистить жилище от злых духов, способных навредить домочадцев. Целебные травы можно заменить церковной свечой: ее зажигают и проходят по всем помещениям, читая защитную молитву.

Что нельзя делать в праздничный день

В день праздника не принято заниматься тяжелой работой. Издавна Яблочный Спас считался выходным, когда отдыхали от работ в полях и дома. Запрет не касается прямых обязанностей и необходимой работы по дому, однако некоторые дела, например, разбор шкафов, прополка, забой животных, вспашка, рукоделие лучше отложить. Исключение составляет готовка: вкусные лакомства и заготовки на зиму 19 августа делать можно и нужно.

По традиции в день Спаса не убивают насекомых. Считается, что муха, севшая на руку, привлечет удачу на весь год. Насекомых не сгоняют, а дожидаются, пока те улетят сами. Исключение составляют кровососущие, но их также не убивают, а смахивают веточкой.

На Яблочный Спас продолжается пост, поэтому важно помнить о том, что чревоугодие, потакание дурным привычкам, брань и ссоры, а также грусть и тоска не приветствуются. День проводят в смирении и устраивают семейные обеды. Не следует также нарушать запреты на мясные продукты. Исключение составляет рыба.