Япония выразила протест Китаю из-за военных учений вокруг Тайваня
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Япония выразила протест Китаю из-за военных учений вокруг Тайваня

Япония выразила протест Китаю из-за военных учений вокруг ТайваняKyodo: генсек СНБ Японии Акиба выразил протест Китаю из-за военных учений вокруг Тайваня

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Японии Такэо Акиба посетил Китай и провел переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По словам агентства, Такэо Акиба и Ян Цзечи договорились продолжить диалог, направленный на развитие конструктивных и стабильных отношений между двумя государствами. Также политики обсудили обострение ситуации вокруг Тайбэя. Генсек японского СНБ выразил сожаление и протест китайской стороне в связи с недавними военными учениями, которые Пекин проводил вокруг острова.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны китайских властей. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают независимый остров своей территорией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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