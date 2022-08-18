Экономике Китая пообещали спад
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Экономике Китая пообещали спад

Экономике Китая пообещали спадАналитики снизили прогнозы по росту ВВП Китая на 2022 год

Аналитики из Goldman Sachs и Nomura снова снизили свои прогнозы относительно роста экономики Китая и пообещали, что в 2022 году произойдет спад роста ВВП страны. Как сообщает CNBC, Goldman Sachs понизил свой годовой прогноз с 3,3 до 3 процентов, а Nomura — с 3,3 до 2,8 процента.

Экономисты Goldman сослались на последние экономические данные за июль, а также краткосрочные проблемы с энергоснабжением из-за необычно жаркого и сухого лета. Китай страдает от одной из самых сильных волн жары за последние десятилетия, что создает нагрузку на и без того перегруженное энергоснабжение и приводит к сокращению производства в некоторых частях страны. Также аналитики обоих банков указали на рост числа заражений COVID-19 и сокращение инвестиций в недвижимость.

Nomura, которая дала одну из самых низких оценок роста Китая, заявила, что по-прежнему считает, что Пекин будет придерживаться своей политики «нулевой терпимости» к COVID-19 до марта 2023 года. Эта позиция, вероятно, останется серьезным препятствием для сектора недвижимости. Еще одной проблемой для восстановления экономики стал рост цен на электроэнергию. Например, провинция Цзянсу повысила тарифы почти для 30 крупных заводов на целых 0,5 юаня (семь центов) за киловатт-час. Ее южный сосед, Чжэцзян, планирует поднять тарифы для более чем 600 заводов, чтобы покрыть более высокие расходы на природный газ.

В целом показатели экономики Китая, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, не оправдали ожиданий аналитиков. По данным китайских властей, розничные продажи по итогам июля выросли на 2,7 процента при прежнем прогнозе в пять процентов и июньском показателе в 3,1 процента. Промышленное производство в Китае в июле выросло на 3,8 процента против прогноза в 4,6 процента и результата июня в 3,9 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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