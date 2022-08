Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 18-21 августа

Вадим Карасев





В рамках акции Free Play Days в ближайшие выходные на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет играть бесплатно в 3 проекта. Доступ к играм имеют пользователи, которые подписаны на Xbox Live Gold, в том числе по подписке Game Pass Ultimate.

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: The Elder Scrolls Online, Outriders, Just Die Already.

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls® Online

Включает базовую игру The Elder Scrolls Online и главу Morrowind. Присоединяйтесь к 18 миллионам игроков во вселенной Elder Scrolls.

Outriders

OUTRIDERS

OUTRIDERS – ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит в мрачном фантастическом мире.

Just Die Already

Just Die Already

Создатели Goat Simulator представляют Just Die Already! Вы — человек пенсионного возраста. Правда, обеспечивать вам пенсию некому, ведь нын…

