Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 18-21 августа
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Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 18-21 августа

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 18-21 августа


В рамках акции Free Play Days в ближайшие выходные на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет играть бесплатно в 3 проекта. Доступ к играм имеют пользователи, которые подписаны на Xbox Live Gold, в том числе по подписке Game Pass Ultimate.

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: The Elder Scrolls Online, Outriders, Just Die Already.

The Elder Scrolls Online


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The Elder Scrolls® Online

Включает базовую игру The Elder Scrolls Online и главу Morrowind. Присоединяйтесь к 18 миллионам игроков во вселенной Elder Scrolls.
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Outriders


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OUTRIDERS

OUTRIDERS – ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит в мрачном фантастическом мире.
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Just Die Already


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Just Die Already

Создатели Goat Simulator представляют Just Die Already! Вы — человек пенсионного возраста. Правда, обеспечивать вам пенсию некому, ведь нын…
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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