"Это невыносимо!": пожилая пара подала в суд на соседа из-за его петуха

Вадим Карасев

76-летний Фридрих-Вильгельм из Западной Германии и его жена Ютта уже немолодые, и им крайне необходим здоровый, крепкий сон. Однако проживающий у соседей злоумышленник им все портит.

Негодяя зовут Магда и он — петух. По словам пары, он кукарекает по 200 раз в день, напрочь лишая их возможности нормально отдохнуть. Начинает около 8 утра и не прекращает до самого захода солнца. Многолетний конфликт не оставил супругам ничего другого, кроме как подать на соседей в суд.

"Сосед ничего не делает со своим петухом, и нам придется либо жить с этим, либо выигрывать в суде. Мы не можем находиться в саду и не можем открывать окна. Это невыносимо", — посетовал журналистам OddityCentral Фридрих-Вильгельм.

"Не хочется называть пыткой, но это она и есть", — досадно добавила его супруга Ютта.

Сообщается, что Магда кукарекает с мощностью около 80 децибел, что сопоставимо с оживленной улицей или рестораном. Не для того же люди выбирали жить в частном доме.

В качестве доказательств супруги записали ежедневное кукареканье и представили запись в суде. Владелец петуха Майкл не хочет расставаться с Магдой, потому что он играет важную роль в его хозяйстве. "Курицам нужен петух, иначе бы они ощипали друг друга", — рассказал фермер.

Суд пока не выбрал сторону, слушанье состоится позже. К слову, похожая судебная практика уже была во Франции. На хозяев петуха Мориса в 2019 году тоже подала в суд пожилая пара, которой он мешал своим пением. Им не только не удалось выиграть, но и прошлось возместить 1000 евро компенсации владельцам Мориса.