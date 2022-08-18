"Это невыносимо!": пожилая пара подала в суд на соседа из-за его петуха
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Это невыносимо!": пожилая пара подала в суд на соседа из-за его петуха

"Это невыносимо!": пожилая пара подала в суд на соседа из-за его петуха

76-летний Фридрих-Вильгельм из Западной Германии и его жена Ютта уже немолодые, и им крайне необходим здоровый, крепкий сон. Однако проживающий у соседей злоумышленник им все портит.

Негодяя зовут Магда и он — петух. По словам пары, он кукарекает по 200 раз в день, напрочь лишая их возможности нормально отдохнуть. Начинает около 8 утра и не прекращает до самого захода солнца. Многолетний конфликт не оставил супругам ничего другого, кроме как подать на соседей в суд.


"Сосед ничего не делает со своим петухом, и нам придется либо жить с этим, либо выигрывать в суде. Мы не можем находиться в саду и не можем открывать окна. Это невыносимо", — посетовал журналистам OddityCentral Фридрих-Вильгельм. 

"Не хочется называть пыткой, но это она и есть", — досадно добавила его супруга Ютта. 

Сообщается, что Магда кукарекает с мощностью около 80 децибел, что сопоставимо с оживленной улицей или рестораном. Не для того же люди выбирали жить в частном доме.

В качестве доказательств супруги записали ежедневное кукареканье и представили запись в суде. Владелец петуха Майкл не хочет расставаться с Магдой, потому что он играет важную роль в его хозяйстве. "Курицам нужен петух, иначе бы они ощипали друг друга", — рассказал фермер.

Суд пока не выбрал сторону, слушанье состоится позже. К слову, похожая судебная практика уже была во Франции. На хозяев петуха Мориса в 2019 году тоже подала в суд пожилая пара, которой он мешал своим пением. Им не только не удалось выиграть, но и прошлось возместить 1000 евро компенсации владельцам Мориса.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Когда, как и какие именно яблоки собирать женщине к 19 августа, чтобы привлечь в дом достаток и счастье
Когда, как и какие именно яблоки собирать женщине к 19 августа, чтобы
"Это невыносимо!": пожилая пара подала в суд на соседа из-за его петуха
"Это невыносимо!": пожилая пара подала в суд на соседа
Лиза Арзамасова решила осуществить давнюю мечту
Лиза Арзамасова решила осуществить давнюю мечту
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.08.2022 (20 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 18.08.2022 (20 фото)
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного
Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass
Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass
Эрдоган захотел обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной
Эрдоган захотел обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
Россия побила рекорд по поставкам газа в Испанию
Россия побила рекорд по поставкам газа в Испанию
Сын Никаса Сафронова потолстел до 300 килограммов «из-за санкций Запада»
Сын Никаса Сафронова потолстел до 300 килограммов «из-за санкций
Несколько советов, чтобы продлить плодоношение кабачков в августе 2022 года
Несколько советов, чтобы продлить плодоношение кабачков в августе

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные мероприятия в Иркутской области
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные

Еще по теме

В Австрии пожилой нацист расстрелял соседей и убежал в лес (ФОТО)
Политолог назвал последователей Онищенко
Кандидат на пост лидера ХДС Фридрих Мерц заболел коронавирусом
Жена рыжего из «Иванушек» подала на развод