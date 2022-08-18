Юрий Шевчук прокомментировал отсутствие концертов в России и допустил возможность гастролей за границей
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Юрий Шевчук прокомментировал отсутствие концертов в России и допустил возможность гастролей за границей

Юрий Шевчук прокомментировал отсутствие концертов в России и допустил возможность гастролей за границей

Юрий Шевчук прокомментировал ситуацию с отменами концертов в России "Осторожно Media" и допустил возможность выступлений за границей.

Музыкант заявил, что группа "ДДТ" "пока не может давать концерты в России": коллектив внесли в список запрещенных артистов, который распространяется среди концертных промоутеров. Он добавил, что он лично продолжит и дальше говорить о происходящем в мире "в песнях и на других платформах".

Кроме того, Шевчук допустил возможность того, что группа "ДДТ" будет давать концерты за рубежом. Бог его знает, нужно играть и продвигать идеи мира в России, не дают, за рубеж зовут, думаем, — ответил он на вопрос о дальнейших планах.

Ранее Советский суд Уфы признал лидера "ДДТ" виновным по делу о дискредитации ВС РФ и оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Протокол на музыканта составили за слова о родине со сцены во время выступления в Уфе в мае.

Музыкант публично выступил против военной спецоперации РФ на Украине. Ранее в интервью Катерине Гордеевой Шевчук заявил, что не хочет уезжать из России, и добавил, что нужно продолжать давать концерты в России.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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