Юрия Шатунова похоронили в бетонном склепе

Похороны певца Юрия Шутанова сопровождаются постоянными скандалами. 23 июня от обширного инфаркта скончался экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Незадолго до смерти артист пожелал, чтобы его кремировали. Родственники исполнили последнюю волю усопшего. Часть праха они захоронили на Троекуровской кладбище в Москве, а другую развеяли над озером в Германии, где Юрий любил отдыхать. На церемонии прощания присутствовали более 15 тысяч человек, среди которых были родственники, коллеги, друзья и почитатели творчества артиста. Теперь могила певца стала местом паломничества его поклонников. Фанаты приносят сюда цветы, сувениры и игрушки. При такой активности родственники испугались, как бы капсулу с его прахом не выкопал какой-нибудь ярый поклонник творчества Шатунова и тем более не продал, назначив за него крупную сумму денег. Поэтому было решено залить могилу бетоном.«Это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста», — рассказал концертный директор артиста Аркадий Кудряшов. Кстати, из-за работ по установке бетонной плиты, с могилы исполнителя хита «Белые розы» исчез крест. Его планируют вернуть уже сегодня, а затем засыпать бетон землей. В следующем году, по словам Кудряшева, будет установлен памятник артисту. Семья Шатунова объявила конкурс на лучший эскиз памятника. Родные Юрия также пообещали, что выставят обсуждение идей памятника на всеобщее обозрение: высказаться на эту тему сможет каждый желающий. А после объявят имя скульптора, который займется его изготовлением.