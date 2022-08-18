Юрия Шатунова похоронили в бетонном склепе
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Юрия Шатунова похоронили в бетонном склепе

Юрия Шатунова похоронили в бетонном склепе
Похороны певца Юрия Шутанова сопровождаются постоянными скандалами. 23 июня от обширного инфаркта скончался экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Незадолго до смерти артист пожелал, чтобы его кремировали. Родственники исполнили последнюю волю усопшего. Часть праха они захоронили на Троекуровской кладбище в Москве, а другую развеяли над озером в Германии, где Юрий любил отдыхать. На церемонии прощания присутствовали более 15 тысяч человек, среди которых были родственники, коллеги, друзья и почитатели творчества артиста. Теперь могила певца стала местом паломничества его поклонников. Фанаты приносят сюда цветы, сувениры и игрушки. При такой активности родственники испугались, как бы капсулу с его прахом не выкопал какой-нибудь ярый поклонник творчества Шатунова и тем более не продал, назначив за него крупную сумму денег.  Поэтому было решено залить могилу бетоном.
«Это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста», — рассказал концертный директор артиста Аркадий Кудряшов. Кстати, из-за работ по установке бетонной плиты, с могилы исполнителя хита «Белые розы» исчез крест. Его планируют вернуть уже сегодня, а затем засыпать бетон землей. В следующем году, по словам Кудряшева, будет установлен памятник артисту. Семья Шатунова объявила конкурс на лучший эскиз памятника. Родные Юрия также пообещали, что выставят обсуждение идей памятника на всеобщее обозрение: высказаться на эту тему сможет каждый желающий. А после объявят имя скульптора, который займется его изготовлением.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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