Как православным христианам правильно креститься во время молитвы дома и в храме

Чтобы правильно креститься православным, нужно изначально знать, откуда пошел такой обряд, что он обозначает и когда его проводить. Для этого нужно рассмотреть обряд крещения с разных сторон, чтобы хорошо понять полную картину.

Как нужно креститься

Человек является духовным и телесным существом. То, что в душе, обязательно проявится снаружи. Поэтому нельзя говорить, что на душе у него одно, а совершил он иное. Все идет в сочетании друг с другом.

В разных государствах и культурах схема нанесения креста будет отличаться. Некоторые люди перед тем, как заходят в храм, крестятся, приложив руку ко лбу, потом к животу, правому и левому плечу. А вот в западных государствах сначала идет левое плечо, а далее правое. Это уже аргументировано обычаями и не считается серьезным аспектом.





По традиции нужно прижать два пальца к ладони, показывая, что Иисус имеет две сущности. После этого три пальца соединяют в одно целое, показывая, что Всевышний один.

В неких государствах принято креститься пятью пальцами – это является знаком пяти чувств человека. А вот в русской традиции обряд был изменен несколько раз. В 1551 году на Стоглавом соборе надумали, что креститься будут двумя пальцами. А в 1657 году решили установить троеперстие.

Как перекреститься в храме

В храмах есть две разновидности молитвы:

личная;

общественная.





Если человек произносит молитвенную речь дома, он самостоятельно принимает решение, как себя вести. Если же молитва проводится в людном месте, не нужно выделяться среди остальных. Когда хор произносит «Господи, помилуй», нужно вместе со всеми перекреститься и поклониться. Если же все присутствующие кланяются в пояс, не стоит проявлять большое рвение и бить поклоны.

В момент самой службы помощник священника говорит молитву и демонстрирует, как именно нужно креститься. Вот за ним и стоит повторять. Если же помощника нет, прислушивайтесь, когда хор произносит «Господи, помилуй» и «аминь».

Если человек болен,и он не может отдавать поклон, ему стоит предварительно перед службой поговорить с батюшкой.

Однако стоит отметить, что поклон помогает размять спину во время длительной службы. При этом спину стоит держать ровно, а ноги слегка согнуть в коленках. На протяжении всей службы приблизительно производится триста поклонов – это демонстрация своего почтения Всевышнему.

Как креститься за пределами храма

Во время молитвы дома важно перекреститься перед молитвой и по окончании, обязательно с поклоном. Многие люди также крестятся в транспорте, проезжая мимо святыни, но не всегда. Все зависит от страны – православная она или нет.





Если взять православное государство Грецию, то никто и не посмотрит на человека, который перекрестился, проезжая мимо храма. А вот в некоторых странах посмотрят косо, в каких-то государствах это совсем запрещено.

Церковь ничего не имеет против, если человек крестится в рукавичках, главное – не делать это все с небрежностью. Не нужно это выполнять так, как будто отгоняете надоедливых насекомых. Процесс должен проводиться от души и чистого сердца, ведь крещение является обращением во Всевышнему.

Если нужно перекрестить другого человека, делайте это зеркально. Ну и конечно же, проводить такое действие нужно только с разрешения и согласия этого человека.