Какие церковные традиции и приметы Орехового Спаса 2022, история праздника
Ореховый Спас – христианский праздник, который ежегодно отмечают 29 августа. В давние времена люди в этот промежуток времени собирали орехи, посещали различные ярмарки. Далее мы расскажем историю Орехового Спаса, о его традициях и приметах.
История праздника Ореховый Спас
В давние времена, как гласят легенды, царь Эдессы захворал. Он лечился, но ничто ему не помогало. Он узнал, что на свете есть один целитель, который сможет излечить его. Тогда царь послал к нему гонца. Оказалось, что этим целителем является Иисус Христос. Гонец прибыл к нему. В тот же миг целитель умылся и вытерся полотенцем, на котором остался его лик. Когда оно попало в руки царя, ему мигом стало лучше, а через несколько минут он и вовсе вылечился.
Ореховым Спасом торжество называют потому, что в этот промежуток времени христиане собирали орехи и святили их в церкви. Еще этот праздник зовут Хлебным, потому что в это время люди пекли хлеб, посещали ярмарки, чтобы продать там различные фрукты, овощи и ткань.
Традиции Орехового Спаса
На Ореховый Спас верующие люди идут в церковь, чтобы освятить там орехи. Ими принято угощать друзей и близких или готовить различные блюда.
Наши предки в этот день чистили колодцы, чтобы вода в них была свежая на протяжении всего года. А под вечер всей семьей собирались дома за праздничным столом.
Приметы, связанные с Ореховым Спасом
- Журавли летят в сторону юга – Покров будет холодным;
- пошел дождь с сильными молниями – осень ожидается теплой;
- много орехов в этом году – в следующем году хлеба будет не меньше;
- попался орех с червяком внутри – будет беда.
А еще предки верили, какой орех на вкус, таким будет и будущее:
- вкусный – стоит ожидать добрых вестей или любви;
- неспелый – в скором времени появятся важные новости;
- пропавший или горький – к беде.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
В этот промежуток времени не стоит:
- ругаться и ссориться, особенно с близкими людьми;
- посещать лес;
- бездельничать;
- отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
В давние времена 29 августа люди начинали готовиться к зиме, чтобы прошла она быстро и без каких-либо проблем. Поэтому можно проверить, готов ли человек к холодному времени года: хватит ли ему на зиму зерна, овощей, фруктов, теплых вещей, сена для животных.