Какие церковные традиции и приметы Орехового Спаса 2022, история праздника

Ореховый Спас – христианский праздник, который ежегодно отмечают 29 августа. В давние времена люди в этот промежуток времени собирали орехи, посещали различные ярмарки. Далее мы расскажем историю Орехового Спаса, о его традициях и приметах.

История праздника Ореховый Спас

В давние времена, как гласят легенды, царь Эдессы захворал. Он лечился, но ничто ему не помогало. Он узнал, что на свете есть один целитель, который сможет излечить его. Тогда царь послал к нему гонца. Оказалось, что этим целителем является Иисус Христос. Гонец прибыл к нему. В тот же миг целитель умылся и вытерся полотенцем, на котором остался его лик. Когда оно попало в руки царя, ему мигом стало лучше, а через несколько минут он и вовсе вылечился.

Ореховым Спасом торжество называют потому, что в этот промежуток времени христиане собирали орехи и святили их в церкви. Еще этот праздник зовут Хлебным, потому что в это время люди пекли хлеб, посещали ярмарки, чтобы продать там различные фрукты, овощи и ткань.





Традиции Орехового Спаса

На Ореховый Спас верующие люди идут в церковь, чтобы освятить там орехи. Ими принято угощать друзей и близких или готовить различные блюда.

Наши предки в этот день чистили колодцы, чтобы вода в них была свежая на протяжении всего года. А под вечер всей семьей собирались дома за праздничным столом.

Приметы, связанные с Ореховым Спасом

Журавли летят в сторону юга – Покров будет холодным;

пошел дождь с сильными молниями – осень ожидается теплой;

много орехов в этом году – в следующем году хлеба будет не меньше;

попался орех с червяком внутри – будет беда.

А еще предки верили, какой орех на вкус, таким будет и будущее:

вкусный – стоит ожидать добрых вестей или любви;

неспелый – в скором времени появятся важные новости;

пропавший или горький – к беде.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот промежуток времени не стоит:

ругаться и ссориться, особенно с близкими людьми;

посещать лес;

бездельничать;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В давние времена 29 августа люди начинали готовиться к зиме, чтобы прошла она быстро и без каких-либо проблем. Поэтому можно проверить, готов ли человек к холодному времени года: хватит ли ему на зиму зерна, овощей, фруктов, теплых вещей, сена для животных.