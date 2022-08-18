Какой категории граждан противопоказано есть помидоры

О пользе помидоров знают многие, а вот о вреде далеко не все. Есть люди, которым они вовсе противопоказаны, но они об этом могут даже не знать. Чрезмерное их употребление может привести к серьезным недугам.

Польза помидоров для организма

Помидор является одним из самых любимых овощей многих людей. Его нередко добавляют в салаты, соусы, кетчупы, пасты, гарниры и другие блюда. Он полезен как в сыром, так и в пареном виде. Помимо приятного вкуса, в нем содержится много полезных веществ: витамины, тиамин, фолиевая кислота, клетчатка, железо, магний, ликопин, который снижает уровень плохого холестерина.

Помидоры помогают снизить риск развития онкологического заболевания предстательной железы и появления аденомы. Сегодня его плоды используют не только в кулинарии, но еще и в народной медицине, а также добавляют в косметические средства.





Сок помидора поможет избавиться от солнечных ожогов, а маски произведут омолаживающий эффект.

Частое употребление помидоров поможет привести в норму показатели артериального давления, а также предотвратит образование тромбов и рост онкологических клеток. Томаты хорошо утоляют жажду и улучшают обмен веществ. Кроме того, они улучшают работу пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, а также поднимают настроение и укрепляют иммунитет.

Вред помидоров: кому они противопоказаны

Невзирая на большое содержание полезных витаминов и минералов, далеко не всем людям можно есть помидоры. В частности, они противопоказаны:

людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом;

тем, у кого есть аллергическая реакция на данный овощ;

гипертоникам следует вовсе исключить из своего рациона питания томаты в консервированном и маринованном виде;

при заболевании суставов содержащаяся кислота в составе плода может вызывать сильные боли;

при заболевании почек щавелевая кислота может привести к обострению хронических недугов мочеполовой системы. Консервированные помидоры провоцируют рост камней в почках;

при заболеваниях печени помидоры могут спровоцировать развитие гепатоза.





Из-за высокого содержания кислот продукт может нанести вред людям, у кого уже есть проблемы с ЖКТ и поджелудочной железой. С особой осторожностью необходимо есть помидоры людям, у которых повышенная кислотность желудка и имеется склонность к изжоге.

Помидоры могут вызывать отеки у людей, у которых есть к ним склонность.

На что обращать внимание при выборе помидоров

Перед покупкой помидоров необходимо обратить внимание на следующие детали:

идеальный внешний вид продукта должен насторожить. Часто такой вид имеют искусственно выращенные томаты, при этом у них нет характерного запаха и вкуса. Натуральный помидор не может иметь идеальную форму;

лучше всего покупать помидоры на ветке. По ней можно определить, насколько свежий овощ. Если он уже давно лежит, то ветка будет сухой;

не следует покупать помидоры с белыми прожилками внутри, они указывают на то, что овощ еще не созрел;

наличие зеленых разводов под кожицей помидора указывает на то, что он был обработан пестицидами. В таком случае его нужно понюхать, если чувствуется кислый запах, то в нем уже начался процесс гниения, поэтому лучше его не покупать.





Есть помидоры можно не только в сыром, но еще и в приготовленном виде. После проведения термической обработки ликопин, который есть в томатах, не разрушается, а наоборот, увеличивается в 10 раз. Это только улучшает положительные свойства овоща.