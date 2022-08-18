Карасин указал на важность встречи во Львове Гутерриша, Эрдогана и Зеленского
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Карасин указал на важность встречи во Львове Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

Карасин указал на важность встречи во Львове Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин указал на важность предстоящей встречи во Львове генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского.

По данным ТАСС, стороны планируют обсудить различные вопросы украинского конфликта и ход вывоза продовольствия из черноморских портов.

По словам Карасина, результаты переговоров важны не только с точки зрения эмоций, но и конкретики, от которой во многом зависит дальнейшее развитие событий на Украине. 

«Пока выглядит все, мягко говоря, как-то загадочно, начиная с маршрута поездки генсека ООН, тематики обсуждений», — отметил сенатор. По его словам, по-прежнему неясно, почему представители МАГАТЭ избегают посещения Запорожской АЭС на фоне растущей озабоченности мирового сообщества ситуацией вокруг атомной станции.  

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По материалам: pnp.ru

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