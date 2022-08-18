Кети Топурия показала подросших детей на отдыхе

Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия поделилась фото с 7-летней Оливией и годовалым Адамом. Кети Топурия знакома публике, так как она уже давно строит карьеру на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Вместе с группой «А’Студио» исполнительница часто гастролирует. Однако в конце этого лета она предпочла отдохнуть на Капри. Там артистка часто делилась кадрами, на которых представала в платьях и костюмах. У Кети несколько лет назад состоялась свадьба с Львом Деньговым. Пара постоянно демонстрирует идиллию. Певица родила сына Адама, которому уже год. А от первого брака у нее растет дочка Оливия. На своих наследников она не жалеет денег. На этот раз артистка приехала на виллу среди гор. Не исключено, что она привезла наследников в родную Грузию. Примечательно, что Топурия запечатлела подросшего сына на террасе. Мальчик был в костюме травянистого цвета с шортами. Мальчик любовался красочными видом на горы. Певица планирует познакомить его с сыном Ольги Сербкиной, Лукой. Они уже давно дружат. Но пока компанию малышу составляет сестра.Оливия позировала в нежном платье с принтом на лестнице. Она держала на руках домашнего питомца — собачку с кудрявой шерстью. Топурия восхитилась своей наследницей. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дети вытянулись за лето.«Просто зайка», «Хорошенькие дети», «Какой роскошный дом», «Сынок уже такой большой», «Какая она милаяшка у вас», «Дети очень красивые», — прокомментировали кадры подписчики. Кстати, в этом году супруги уже ездили в Турцию, Грузию, а недавно они оказались на Капри. Там Топурия смогла выступить с итальянцем Андреа Бочелли.