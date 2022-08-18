Когда, как и какие именно яблоки собирать женщине к 19 августа, чтобы привлечь в дом достаток и счастье

Любимые фрукты русского народа, как много веков назад, так и сейчас, — это яблоки. Ранее во второй половине августа крестьяне устраивали праздник завершения сбора урожая. Но христианство внесло свои коррективы в традицию, так и появился Яблочный Спас (Преображение Господне). Однако яблоки остались центральным символом дня, что не случайно. Существует мнение, что женщина должна собрать яблоки к празднику, чтобы привлечь в дом достаток и счастье. Но какие именно и почему, расскажем далее.

Когда и как освящать яблоки на Яблочный Спас 19 августа

Православная церковь 19 августа празднует большой двунадесятый праздник Преображение Господне. На слуху у многих народный вариант названия — Яблочный Спас. Оно говорит само за себя: в этот день принято освящать дары природы, главным образом яблоки. Делают это по традиции чаще женщины, нежели мужчины, что связано с библейскими историями и даже суеверными представлениями.





Освящение происходит в церкви или возле входа в нее сразу после того, как закончится литургия. Принесенные с собой дары природы нужно поставить на специально расставленные столы для освящения продуктов.

К освященным яблокам относятся с большим уважением, потому что они обладают свойством исцеления, приносят в дом радость, удачу и достаток.

Тот, кто не смог освятить яблоки в церкви, может окропить их святой водой дома, прочитав молитву Преображению Господню.

Какие яблоки нужно собрать женщине к 19 августа, чтобы привлечь в дом достаток и счастье

Согласно народным представлениям, яблоки особенно полезны для женщин, ведь они связаны с их энергетикой. Каждая хозяюшка хочет, чтобы в ее доме царили любовь и благополучие, достаток и счастье. Для этого народная мудрость советует собрать собственноручно к 19 августа (можно рано утром) яблочки с молодого деревца. Неважно, какого сорта они будут, главное, чтобы плоды, которые вы несете в церковь для освящения, были красивыми, чистыми, без гнили и темных пятен.





Кроме этого, яблоки к Спасу нужно собирать по строгим правилам:

они должны висеть на ветке, а не лежать на траве под деревом;

яблоки выбирайте примерно одинакового размера;

не используйте никакие инструменты — собирать нужно только руками;

перед освящением вымойте плоды и высушите;

все это нужно делать с добрыми мыслями.

Приметы про яблоки

Издавна считалось, что спиливать здоровые ветви дерева — к беде. Трогать яблоню можно лишь в том случае, если ветка засохла и мешает дереву.





Женщины старались достать гребешок для расчесывания волос, сделанный из яблони. Он считался магическим предметом, сливался с энергетикой своей хозяйки и помогал ей избавиться от мигреней и не только. Считалось, что тревожные мысли уйдут, если такой расческой 100 раз провести по волосам.

Хорошая привычка — держать дома в вазе яблоки. Это не только красивый натюрморт, но и мощный магнит для привлечения в дом достатка и счастья, ведь яблоня — символ изобилия.

Особенными магическими свойствами обладают яблоки, собранные женщиной к 19 августа и освященные в церкви. Они помогают наладить взаимопонимание между домочадцами и быт.

Также существовал обычай рассыпать по полу в доме яблоки из корзины. Это могли делать при переезде в новое жилище, а также невеста в день свадьбы, чтобы жилось счастливо и богато.