Константин Богомолов уничтожает русскую культуру, заявил журналист

Шахназаров считает режиссера Константина Богомолова абсолютно бездарным. Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» раскритиковал режиссера Константина Богомолова. «Тот же Богомолов, которому дали театр, он занимается уничтожением русской культуры. Будучи абсолютно бездарным режиссером. У нас отдают театры своим людям, которые будут отрабатывать повестку», сказал Михаил Шахназаров.По словам Шахназарова, у таких людей стоит четкий план развалить страну изнутри. «У них во власти есть покровители. Они живут на государственные бабки. Вот Ройзмана же никто не трогает, а вы почитайте, что он пишет. У него масса читателей. Он на все законы клал с прибором», — заявил Шахназаров. Напомним, что Константин Богомолов — муж светской львицы Ксении Собчак. Он худрук Театра на Малой Бронной.