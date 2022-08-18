Ксения Собчак рассказала о своих загулах в Юрмале

Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказал о светских тусовках. Светская львица осталась в Юрмале одна. Супруг Константин Богомолов вместе с дочерью об брака с Дарьей Мороз улетел в Санкт-Петербург. Там режиссера ждала работа. В полном уединении Ксения решила вспомнить, как проходили ее дни, когда в Юрмале был фестиваль «Новая волна». Собчак напомнила, что была ведущей этого мероприятия семь лет подряд, пока он «не переехал» в Сочи. В те годы на фестивале происходило много интересного, в том числе, и после основного мероприятия. «Помню, как маленький мальчик Билан впервые спел перед Игорем Крутым и очень волновался. Помню бессонные разгульные ночи, веселые путешествия, «ложи второго этажа» в Дзинтари, куда невозможно было попасть без суперблата от организаторов. Пожалуй, как фестиваль, это было лучшее событие за лето!», — поделилась блондинка.Она с великим сожалением отметила, что после того, как «Новую волну» перенесли в Сочи, «все потерялось». По мнению Собчак, исчезла атмосфера богемной вечеринки, а места в зрительном зале заполонили люди в шортах и сланцах. А вот «Кинотавр», по словам звезды, получил в Сочи второе дыхание. «В этом мистика фестивалей — они не только и не столько про программу и участников, сколько про атмосферу. В Юрмале эта атмосфера точно была», — подытожила Ксения. Стоит отметить, что отъезд Богомолова без жены не прошел незамеченным. Поклонники считают, что всему виной некий конфликт, который произошел у супругов на отдыхе, из-за чего Константин так быстро ретировался. Однако звезды по этому поводу не дают никаких комментариев.