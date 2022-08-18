Кто родился 18 августа
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Кто родился 18 августа

Кто родился 18 августа

Ольга Николаевна Ануфриева (48 лет)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Окончила Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе. Работала инженером-экономистом в ООО «Светотехсервис», принадлежавшем Георгию Боосу, была помощником Бооса как депутата Госдумы и как министра РФ по налогам и сборам. В 2000 году — помощник заместителя спикера Думы. С 2004 года адвокат, член Адвокатской палаты Москвы, старший партнер бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». В 2003 году окончила Всероссийскую государственную налоговую академию МНС РФ по специальности «Правоведение».

Ахмед Шамханович Догаев (57 лет)

Член Комитета Государственной Думы по делам национальностей. В 1991 году окончил Чечено-Ингушский государственный педагогический институт по специальности «Физическая культура». С 2013 по 2016 год работал руководителем представительства главы Чеченской Республики в Южном федеральном округе в Волгограде. В 2015 году избран председателем совета представителей главы Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации. В 2016 году ему передан вакантный мандат Рамзана Кадырова, зарегистрировался депутатом 30 сентября 2016 года. Вошел в состав фракции «Единая Россия».

Сергей Юрьевич Бидонько (47 лет)

Член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 1994 году окончил Краснотурьинский индустриальный техникум и получил диплом по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 1999 по 2001 год работал главным инженером ККП ОАО «Вахрушевуголь». В 2000 году окончил Уральский государственный технический университет — УПИ по специальности «Экономика, управление, менеджмент». С 2005 года — генеральный директор ООО «Жилкомсервис». С 2009 по 2014 год возглавлял администрацию городского округа Карпинск. В 2014 году назначен заместителем министра строительства и архитектуры Свердловской области. Через год стал министром строительства и развития инфраструктуры. В декабре 2018 года сложил полномочия депутата Государственной Думы в связи с переходом на должность заместителя губернатора Свердловской области.

Владимир Владимирович Бурматов (41 год)

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Образование высшее — Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет (национально-исследовательский университет). Кандидат педагогических наук. Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов. До 2012 года вел на радио «Вести ФМ» передачу «Обзор блогов». С марта 2012 года — заместитель руководителя Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по идеологической работе. С апреля 2012 года — первый заместитель руководителя Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия». В мае 2012 года вошел в состав Комиссии Президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан. 26 мая 2012 года решением XIII Съезда партии вошел в состав Генерального совета партии «Единая Россия».

Виктор Семенович Абрамов (66 лет)

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике. В 1978 году окончил Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. В 1996 году возглавлял агентство «Эмерком» при МЧС России. С 2000 по 2002 год — заместитель председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии «Единство». C января 2004 года по декабрь 2007 года и с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Тверской области. Представлял в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Московской области (с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года). Награжден орденом Дружбы, медалью.

В этот день также родились:

Евгений Николаевич Зиничев (1966-2021)

Российский государственный и военный деятель. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «Финансы и кредит». В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента Российской Федерации, сопровождая Владимира Путина в рабочих поездках. В 2012—2013 годах прошел курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С 2018 по 2021 год — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2018—2021 годах — член Совета безопасности Российской Федерации. Генерал армии. Герой Российской Федерации (9 сентября 2021 года, посмертно).

Лидия Владимировна Литвяк (1921-1943)

Советская летчица-ас истребительной авиации, командир авиационного звена, гвардии младший лейтенант, самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны, Герой Советского Союза. Член ВЛКСМ. В конце июля — начале августа 1943 года шли тяжелые бои по прорыву немецкой обороны на рубеже реки Миус, закрывавшем дорогу на Донбасс. Бои на земле сопровождались упорной борьбой за превосходство в воздухе. 1 августа 1943 года совершила четыре боевых вылета, в ходе которых сбила лично два самолета противника и один — в группе. Из четвертого вылета она не вернулась. Посмертно дважды повышена в звании — до лейтенанта в 1943 году и до старшего лейтенанта в 1990 году.

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По материалам: pnp.ru

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