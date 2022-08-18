Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься во время Луны в Тельце 2022

Астролог Лариса Андерсен поделилась, чего бояться, а чем заниматься с 17 под 19 августа 22 года. 🌛Луна в знаке зодиака Телец с 05:22 17-ого по 15:06 19-ого (время московское). ♉Напряженные и энергичные дни Луны в Овне сменяются спокойной и умиротворенной энергией Луны в Тельце. Вы почувствуете себя увереннее и надёжнее, реакция и мыслительный поток замедляется. Вы можете почувствовать, что стали настойчивее и даже упрямее. Также очень вероятно, что в этот период вам захочется отдохнуть и полениться. Активному отдыху вы скорее предпочтете спокойное и размеренное времяпрепровождение. Небольшой шоппинг пойдет вам на пользу. ✅ Так как в эти дни реакция становится замедленной, то лучше отказаться от тех дел, которые требуют повышенной концентрации внимания. Период нахождения Луны в Тельце является идеальным временем для приобретения ценных бумаг и оформления финансовых сделок, можно делать крупные покупки, а также денежные вложения на долгую перспективу, проводить важные переговоры. Луна в Тельце может помочь в получении прибыли, а также обеспечении прочности бизнеса. Телец обозначает собой надёжность, устойчивость, материальные накопления, чем и нужно воспользоваться, и, например, открыть счет в банке. Благоприятно проведение дел, связанных с имущественными вопросами и недвижимостью. В этот период мы становимся более медлительными, обстоятельным и приземлёнными, поэтому лучше заниматься долгосрочными делами, сделать что-то «с наскока» не получится. ❌ Плохой период для дел, от которых вы ждёте быстрого результата. ❤️ Это время благоприятно для приёма гостей, культурного отдыха и укрепления дружеских связей. Телец вызывает напряжение в области шеи, горла. 👑ЦАРСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ И РЕШИМОСТЬ проснется в нас в период транзита 💥Солнца в знаке Льва, который начнется 17 августа. Представьте, что Солнце — это человек, который долгое время путешествовал по разным местам и наконец-то вернулся к себе домой. Здесь ему комфортно, надежно и спокойно, здесь он полностью раскрывает свои сильные стороны. 🔥Положение Солнца в знаке Льва принесет нам много энергии, харизмы, твердости духа, уверенности в себе. 👸Многие почувствуют себя значимыми личностями, захочется проявить себя, привлечь к себе внимание. В ком-то проснутся или усилятся лидерские качества. Придет озарение в решении многих давно залежавшихся проблем. Трудности, которые пугали ранее, покажутся пустяковыми и быстро решаемыми. 🧚‍♀️Усилится доброта ко всем, кто вас окружает. Помочь старушке перейти через дорогу, покормить уличного котенка, выслушать попавшего в трудную ситуацию соседа, – все это станет обычным и привычным делом во время транзита. Есть и отрицательные стороны этого периода. Некоторые люди могут чрезмерно возгордиться собой, начать проявлять высокомерие и эгоизм. Со стороны такие личности будут напоминать избалованных и капризных детей, которые считают, что мир крутится только вокруг них. Зацикленность на себе и на своих желаниях может вызвать вспышки агрессии и деспотизма. ☝️Главное в этот период — не зацикливаться на собственной персоне, иначе можно не заметить возможный подвох в новом предложении или проекте, не распознать обман в общении с людьми. Старайтесь услышать свой внутренний голос среди эгоистических эмоций. 💥💥Солнце пробудет во Льве до 17 сентября. Во благо вам и Вселенной ✨