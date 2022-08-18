Лера Кудрявцева обеспокоена своими страхами

Ведущая Лера Кудрявцева поделилась своими переживаниями. В последнее время телеведущая находится не в самом лучшем расположении духа — это видно по ее публикациям в соцсети. Пока Лера Кудрявцева предпочитает не уточнять, что же произошло. Ночью Лера снова поделилась нерадостными мыслями. «Последние пару дней ощущение, будто я курю на берегу океана и на меня идет стометровая волна. Бежать смысла нет. Поэтому я просто стряхиваю пепел и затягиваюсь снова», — призналась 51-летняя Кудрявцева в личном блоге. А недавно и вовсе появились слухи о разладе в семье телеведущей. Поговаривали, якобы Лера разводится с хоккеистом Игорем Макаровым. Сама блондинка была в ярости от подобных сплетен.«Придумывают новости из ничего. Выставил песню — сочинили статью. Написала пост — придумали еще одну. Встретилась с подругой — встретилась с адвокатом. Ключевые слова — придумали и сочинили. Вы что там курите? И, главное, поставить фото 10-20-летней давности и пострашней. Люблю вас всей душой. И да, на всякий случай — если что произойдет, сообщу», — заверила она. Напомним, Лера Кудрявцева живет в браке с Игорем Макаровым около девяти лет. В августе 2018 года у супругов родилась дочь Мария. «Красивее пары я не видел в городе. Да что там — в России. Они очень искренние, очень настоящие, невероятно подходят друг другу. Те чувства, которые между ними заискрились и превратились в огонь, достойны как минимум восхищения. Я желаю, чтобы они запомнили эти чувства, которые сейчас их переполняли. Лера даже расплакалась — все-таки нечасто случаются такие события. Желаю, чтобы любовь окружала их, наполняла и помогала по жизни», — об отношениях пары как-то рассказывал близкий друг Леры, телеведущий Андрей Разыграев.