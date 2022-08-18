Лера Кудрявцева в гневе высказалась о своем разводе

Ходят слухи, что ведущая Лера Кудрявцева находится на грани развода. Популярная телеведущая написала эмоциональный пост в телеграм-канале. В нем она дала понять, что не потерпит никаких слухов о себе. Лера Кудрявцева возмутилась публикациями в СМИ о себе и ее муже Игоре Макарове. Звезда экрана призвала ничего не выдумывать, а терпеливо подождать, пока она сама обо всем сообщит.«Придумывают новости из ничего. Выставил песню — сочинили статью. Написала пост — придумали еще одну. Встретилась с подругой — «встретилась с адвокатом». Ключевые слова — «придумали» и «сочинили». Вы что там курите? И главное, фото 10–20-летней давности и пострашней. Люблю вас всей душой. И да, на всякий случай, если что произойдет, я сообщу, а пока идите (далеко)», — написала Лера Кудрявцева. Интересно, что Лера Кудрявцева не стала уточнять, какие именно новости о себе она имеет в виду. Но поклонники телеведущей прекрасно поняли, что речь идет о недавних публикациях о разводе Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым.