Лиза Арзамасова решила осуществить давнюю мечту

Актриса Лиза Арзамасова поделилась фото из танцевальной студии. Лиза Арзамасова мечтала стать актрисой с четырехлетнего возраста. Будущая звезда сериала «Папины дочки» увидела фильм «Красная шапочка» с Поплавской и еще больше утвердилась в своем намерении. Теперь она — известная артистка театра и кино, любящая мама и любимая жена. Казалось бы, все мечты Елизаветы осуществились, можно спокойно почивать на лаврах. Но, оказывается, в списке Арзамасовой было еще одно желание. Она мечтала танцевать. Наконец, артистка решилась. Она отправилась в танцевальную студию и даже купила пару специальных туфель в подтверждение своих серьезных намерений. «Уж насколько я не танцую, это надо знать. Только если поставлена такая рабочая задача, а для себя — никогда. И вот сейчас решилась: не для шоу, не для работы, а для радости! Купила туфельки и пошла в танцевальную студию», — поделилась Елизавета.Звезда показала себя в танцевальной студии. Она примерила облегающий комбинезон и туфли. Наряд для репетиций подчеркнул ее изящную фигуру. Арзамасова призналась, что впервые за много лет получает от процесса удовольствие, не чувствуя себя ответственной за результат. Кстати, записываться в танцевальную студию молодая мама отправилась в образе, повторяющем культовый наряд Джулии Робертс в фильме «Красотка»: кофейном платье в горошек.Поклонники пришли в восторг от внешности звезды, и сделали массу комплиментов ее фигуре. «Переплюнула Джулию Робертс в «Красотке», «А где ваш Ричард Гир? Ой, то есть муж Илья??», «В гольф-клуб? Идеально», — написали пользователи.