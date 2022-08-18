Лолита Милявская сорвала репетицию, устроив скандал на сцене

Певицу Лолиту Милявскую не устраивало буквально все. Артистка устроила скандал во время репетиции на своем концерте в Крыму в рамках фестиваля «Таврида». Звезду не устроил звук. На сцене при этом она появилась в купальнике и кроксах. «Будет же больше народа. Начнет у меня звук сносить — я же ни хрена не услышу! Простите, я знаю, здесь нельзя ругаться. Но, ребят, плотности нет. Добавьте прострелы, добавьте переднюю линию. Добавляйте сразу все, это комнатный звук!», в гневе сказала Лолита Милявская.Особенно раздухарилась исполнительница, когда на сцену вышел ее партнер молодой музыкант Коста Лакоста. Звезда заметила, что не слышит своего коллегу. В итоге репетицию на какое-то время даже пришлось остановить, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что в Крыму в эти дни с размахом проходит фестиваль «Таврида». На сцене выступают многие звезды отечественного шоу-бизнеса.