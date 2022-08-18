Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову

Продюсер Максим Фадеев высказался о работе с Наргиз Закировой. Артистку считали одной из самых талантливых вокалисток на российской сцене. Ее дуэты с Максимом Фадеевым занимали верхние строчки чартов, но затем артисты разругались. Скандальные заголовки новостей о конфликте Наргиз Закировой и Фадеева сменяли друг друга. Музыканты обвиняли друг друга во всех смертных грехах, хотя недавно были не разлей вода. Кончилось тем, что продюсер и его подопечная настолько разругались, что перестали общаться вовсе. Закирова потеряла право исполнять композиции, написанные в период сотрудничества с Фадеевым. А затем Наргиз непатриотично повела себя по отношению в России — стране, в которой стала востребованной и любимой зрителем. Певица стала нелестно высказываться о специальной военной операции по защите Донбасса. А Максим Александрович в это время поддержал руководство России и наших солдат. Казалось бы, еще один повод для столкновения между продюсером и артисткой. Но Фадеев проявил мудрость.«Жалею ли я, что писал Наргиз песни? Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах. Ей верили. Это и была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим», — сказал Фадеев в Telegram-канале. Сейчас Закирова находится на своей родине, в Узбекистане. После критических слов в адрес россиян и руководства страны, ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. «У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — подчеркивал юрист артистки Бахром Исмаилов.