Мамаев пытался вернуть алименты
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Мамаев пытался вернуть алименты

Мамаев пытался вернуть алименты

Павел Мамаев больше прославился не своими спортивными достижениями, а личными скандалами. Самым громким стало избиение чиновника Минпромторга России Дениса Пака в одном из кафе столицы, за что Мамаев вместе с еще одним участником драки Александром Кокориным, получил реальный срок и провел за решеткой, в общей сложности, почти год.  

Все это время из тюрьмы его ждала верная супруга – Алана Мамаева. Павел вернулся домой в сентябре 2019 года, а уже в марте 2021 Алана обвинила мужа в измене и заявила о разводе. Как оказалось, обвинения были не голословными – футболист ушел к Надежде Санько, ведущей шоу на YouTube «Точки NadИ».

Бывшая жена футболиста подала на алименты на совместную дочку Алису. Она была уверена, что экс-супруг и без этого будет платить достойные деньги, в том числе, обеспечивая и ее сына от первого брака Алекса. Но Павел переводил по 10 тысяч рублей в неделю, что было катастрофически мало.


Решить спор между бывшими мужем и женой помог суд. После нескольких заседаний и пересмотров дела, Павлу присудили выплачивать Алане 1/6 от всех доходов, а долг за прошлый и этот год составил порядка 4,5 млн рублей. Но Мамаев не смирился с потерей такой большой суммы и подал апелляцию. Об этом рассказала Алана в своем блоге, подписав сториз: «Дно оно такое».

«Мамаев пытался не просто снизить алименты, а захотел вернуть те алименты, которые уже выплатил. Казалось бы, вот он пришел в себя, все нормально, заплатил дочери. Но нет!», – делится в личном блоге Алана со своими подписчиками. – «Впрочем, решение суда не изменилось, поэтому что есть, то есть».


Напомним, что Павел давно счастлив в новом браке. Избранница родила мужчине дочку, и сейчас новоиспеченные родители занимаются воспитанием малыша. К слову, Надежде очень не нравится сложившаяся ситуация, и она крайне не довольна, что бывшая жена претендует на такую огромную сумму. Впрочем, сделать пара ничего не может – суд непреклонен.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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