Мария Кожевникова рассказала о важном событии и поделилась редким свадебным фото
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Мария Кожевникова рассказала о важном событии и поделилась редким свадебным фото

Мария Кожевникова рассказала о важном событии и поделилась редким свадебным фото
Актриса Мария Кожевникова поделилась фото с венчания с мужем. Мария Кожевникова — актриса, общественный деятель и счастливая мама трех замечательных сыновей: восьмилетнего Ивана, семилетнего Максима и Василия, которому в июле исполнилось пять лет. Звездная мама регулярно радует поклонников семейными снимками и новостями о своих наследниках, но практически не говорит о своем муже. Любимого супруга она называет «человеком из космоса, настоящим математиком». По словам Марии,  Евгений Васильев — личность не публичная, ему некомфортно в публичном поле. Тем более он не хочет пиариться за счет известной жены, поэтому в личном блоге актрисы очень мало его снимков.
Но сегодня звезда «Универа» сделала исключение и опубликовала снимок с Евгением Васильевым. «Как вы познакомились с вашим мужем? Сразу поняли, что это ваш человек?» — поинтересовались поклонники. Актриса ответила, что случилось это не сразу — а через четыре месяца. Мария Кожевникова назвала и дату свадьбы — 29 августа 2013 года, опубликовав в честь этого снимок в свадебном платье.
Кстати, возможно, многие не знают, но Мария и Евгений не женаты официально. Они повенчались в августе 2013 года в Свято-Никольском соборе в Ницце, и на таинстве присутствовали только родители, родной брат Марии Андрей и ближайшие друзья семьи Лада и Вячеслав Фетисов, который стал крёстным отцом старшего сына Марии и Евгения Ивана.
Кстати, по словам Марии Кожевниковой, им отлично живется без печати в паспорте.
# Шоу-бизнес Кожевникова Мария
По материалам: z-aya

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