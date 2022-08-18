МИД Украины возмутился "пророссийскими материалами" в Deutsche Welle*

Вадим Карасев

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал русскую службу немецкого Deutsche Welle* за материалы с российской позицией и потребовал от Берлина реакции.

"Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW*".

Николенко привел в пример публикации, в которых было сказано, что "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", а также что "запрет на въезд россиян на Запад не поможет Украине победить".

Ряд западных СМИ неоднократно высказывался о сомнениях в победе Украины. Например, New York Times писала о том, что главы западных стран с каждым месяцем все меньше верят в успех Киева и потому ослабляют поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, посетившие Киев перед саммитом "Большой семерки", отказались передавать Украине очередную партию тяжелого вооружения, несмотря на многочисленные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского.

Недовольство Киева Германией неоднократно декларировал скандальный украинский посол Андрей Мельник, которого президент Владимир Зеленский в итоге снял с должности. Он требовал, в частности, от правительства ФРГ выставить на обозрение "разбитые русские танки". Перед этим он позволял себе называть канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", обвинял Германию в неуверенности касательно поставок Киеву оружия.



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