Мэр Краснодара подал в отставку

Вадим Карасев

Мэр Краснодара Алексеенко подал в отставку по собственному желанию

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке. По словам губернатора региона Александра Усса, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин, но на более высоком уровне.