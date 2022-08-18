Мэр Краснодара подал в отставку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэр Краснодара подал в отставку

Мэр Краснодара подал в отставкуМэр Краснодара Алексеенко подал в отставку по собственному желанию

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке. По словам губернатора региона Александра Усса, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин, но на более высоком уровне.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Приметы и поверья на Яблочный Спас, 19 августа 2022 года
Приметы и поверья на Яблочный Спас, 19 августа 2022 года
Анна Седокова рассказала о жестокости мужчин
Анна Седокова рассказала о жестокости мужчин
Игоря Крутого развели на деньги, заявил Разин
Игоря Крутого развели на деньги, заявил Разин
Константин Богомолов уничтожает русскую культуру, заявил журналист
Константин Богомолов уничтожает русскую культуру, заявил журналист
Мэр Краснодара подал в отставку
Мэр Краснодара подал в отставку
Химики создали карту стабильности углеводородов
Химики создали карту стабильности углеводородов
Гадания, обряды и приметы праздника Яблочный Спас, 19 августа 2022 года
Гадания, обряды и приметы праздника Яблочный Спас, 19 августа 2022
Ксения Собчак рассказала о своих загулах в Юрмале
Ксения Собчак рассказала о своих загулах в Юрмале
Певица Монеточка в первый раз стала мамой
Певица Монеточка в первый раз стала мамой
Виктория Дайнеко закончила судиться с мужем
Виктория Дайнеко закончила судиться с мужем
Лолита Милявская сорвала репетицию, устроив скандал на сцене
Лолита Милявская сорвала репетицию, устроив скандал на сцене
Чулпан Хаматова подставила Евгения Миронова, уверен Шахназаров
Чулпан Хаматова подставила Евгения Миронова, уверен Шахназаров

Топ на сегодня

FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
Подборка фильмов, которые получили "Золотую пальмовую ветвь" с 2001 по 2021 год (19 фото)
Подборка фильмов, которые получили "Золотую пальмовую
Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта Billboard
Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта
Иеромонах нелестно высказала о шоу Ивана Урганта
Иеромонах нелестно высказала о шоу Ивана Урганта

Еще по теме

Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Глава администрации Кирова Шульгин подал в отставку
Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа