Настя Ивлеева призналась, что не может иметь детей пока
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Настя Ивлеева призналась, что не может иметь детей пока

Настя Ивлеева призналась, что не может иметь детей пока
Ведущая Настя Ивлеева рассказала, почему не заводит ни мужа, ни детей. Известная блогер ответила поклонникам, которые часто спрашивали ее о детях. Телеведущая отметила, что не рожает малыша по двум причинам.
«Если я день-два дома посижу, я чувствую просто бездну, мне кажется, что я никому не интересна, никому не нужна, и мне нужно быть постоянно в этом потоке. И я четко понимаю, если говорить про планирование, скажем так, что я просто не могу никого осчастливить в таком графике — ни мужа, ни детей», — заявила Настя в разговоре с певцом Сергеем Жуковым. Также Ивлеева подчеркнула, что на данный период времени у нее нет кандидатуры на роль отца ребенка.
# Шоу-бизнес Ивлеева Настя
По материалам: z-aya

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