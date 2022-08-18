Настя Ивлеева призналась, что не может иметь детей пока

Ведущая Настя Ивлеева рассказала, почему не заводит ни мужа, ни детей. Известная блогер ответила поклонникам, которые часто спрашивали ее о детях. Телеведущая отметила, что не рожает малыша по двум причинам.«Если я день-два дома посижу, я чувствую просто бездну, мне кажется, что я никому не интересна, никому не нужна, и мне нужно быть постоянно в этом потоке. И я четко понимаю, если говорить про планирование, скажем так, что я просто не могу никого осчастливить в таком графике — ни мужа, ни детей», — заявила Настя в разговоре с певцом Сергеем Жуковым. Также Ивлеева подчеркнула, что на данный период времени у нее нет кандидатуры на роль отца ребенка.