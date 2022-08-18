Настя Каменских бросила Потапа ради возращения на родину

Певица Настя Каменских первым делом дала интервью. Почти полгода артистка вместе с Потапом жили в Испании, где у них есть собственный особняк. Буквально на днях артистка вернулась на Украину, но почему-то без супруга. Первым делом исполнительница отправилась на интервью местному телеканалу. Пока Потап дает концерты за границей, Каменских наслаждается пребыванием на родине. «Конечно, совсем по-другому пахнет своя земля. Мы и припадали к ней, и целовали. Я поехала к своей маме, очень по ней соскучилась. И, конечно, родной дом — это совсем другое. Тут наша яблоня, которая в этом году уродилась. В прошлом она не давала плодов, а сейчас дала. Я просто расплакалась», — призналась 35-летняя артистка в интервью украинским журналистам.К слову, в последнее время Настя Каменских ездила по странам Европы, где давала благотворительные выступления. Многие известные персоны нелестно отзывались о певице, которая в трудный момент уехала на благополучный Запад. Но ни Настя, ни Потап не комментируют выпады недоброжелателей. А вот в адрес России частенько льют негатив. Недавно артистам запретили въезд в Россию до 2072 года. «На сегодняшний день на Потапа, на его супругу, такую же хайпожорку Настю Каменских составлен протокол, ограничивающий их въезд на территорию России в течение следующих 50 лет. Если это ограничение снимут, то у Потапа появится возможность купить билеты на концерты Олега Газманова и, может быть, после этого зайти за кулисы и попросить у него автограф», — отмечал Эдгард Запашный, который был возмущен нападками и публичными угрозами рэпера на РФ и ее жителей.