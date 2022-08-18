Наталья Подольская снова отдыхает у моря, на сей раз в Испании

40-летняя певица Наталья Подольская поделилась фото с отдыха и рассказала, почему любит ездить в Испанию. Наталья Подольская покинула Россию вместе с семьей. Певица с мужем Владимиром Пресняковым и двумя детьми улетела в Испанию, где поселилась на шикарной вилле недалеко от моря. Позже к артистке присоединилась ее сестра-близняшка с супругом и дочками. Звезда эстрады провела в Валенсии несколько прекрасных недель, но теперь собирается вернуться на родину, однако уезжает Подольская с тяжелым сердцем, потому что не знает, сможет ли приехать сюда вновь.Наталья рассказала, что впервые они посетили курорт в далеком 2015 году, когда их сын Артемий только появился на свет. Знаменитостям сразу же понравилось в Испании, поэтому с тех пор они каждое лето арендовали там дом и жили по несколько месяцев. «Дения полюбилась нам 7 лет назад. Тема сделал здесь свои первые шаги. Мы приезжали сюда на целый месяц до пандемии. Отсюда летали на гастроли. Я не знаю, что будет дальше, но я безумно счастлива, именно счастлива, быть здесь опять. Это место — частичка сердца всей нашей семьи. Остались считаные деньки. Но я необыкновенный оптимист. Я всегда бескомпромиссно верю, что все будет хорошо», — поделилась певица своими впечатлениями.Стоит отметить, что этим летом Подольская успела слетать не только в Валенсию, но и отдохнуть в Турции. Однако туда артистка в итоге полетела лишь с младшим сыном Иваном, а Пресняков остался в Москве с Артемием из-за непредвиденного происшествия. Дело в том, что мальчик накануне поездки сломал палец на ноге и вынужден был передвигаться в инвалидном кресле с гипсом, поэтому ни о каком путешествии не могло быть и речи.