Несколько советов, чтобы продлить плодоношение кабачков в августе 2022 года

В августе и сентябре срок плодоношения у бахчевых культур, например кабачков, снижается. Как исправить ситуацию и продлить сроки в конце лета и начале осени подробно рассказали эксперты.

Кабачки – непривередливая культура, тем не менее, требует внимательного отношения. Благодаря ему плоды будут завязываться до самих холодов. Конечно, в августе лисья желтеют и усыхают, погибают, но собирать кабачки можно, если ухаживать за ними и создавать благоприятные условия для плодоношения.

Как продлить плодоношение огурцов в августе-сентябре

Вопрос, как продлить плодоношение кабачков, часто возникает тогда, когда растения уже вышли «на финишную прямую». Однако если на дворе только август, и в запасе ещё весь сентябрь, можно побороться за молодые кабачки.





Несколько простых шагов помогут это сделать:

Как правильно поливать кабачки в конце лета

Для омоложения кустов необходимо снять все крупные плоды. Уборку плодов нужно делать очень внимательно, т.к. тёмно-зелёные цуккини плохо видны в зарослях листвы. Если на растении останется хотя бы один зрелый плод, омоложения не получится. После уборки необходимо удалить часть листьев. У кустовых кабачков срезают старые листья, которые находятся в нижнем ярусе куста. У плетистых кабачков удаляют листья в нижней части плети, ближе к корню. За один раз срезают не более 3-5 листьев. В идеале старые листья нужно убирать постепенно, можно с каждым сбором кабачков срезать по одному листу. Листья срезают днём, в сухую погоду, чтобы до вечера край среза успел подсохнуть и зарубцеваться. После манипуляции растения необходимо обильно полить, выливая по ведру воды под каждый куст и подкормить раствором мочевины или любым комплексным удобрением, например, «Здравень Турбо универсальный». В начале августа и сентября ночные температуры начинают снижаться, что неблагоприятно сказывается на росте теплолюбивых культур. Чтобы сгладить перепады между ночными и дневными температурами, хорошо бы укрывать кабачки на ночь спанбондом, утром его придётся снимать, чтобы насекомые беспрепятственно опыляли цветы.

Кабачки нужно поливать так, чтобы грунт промокал на глубину до 50 см. Если он сильно подсох, под каждый взрослый куст вносят минимум ведро воды. Обильным полив должен быть обязательно в периоды цветения и плодоношения – июль-август.

Поливают кабачки водой температуры не менее 20 градусов. Из-за холодной воды они переживают шок. К тому же она провоцирует корневую гниль.

Если кабачки растут в песчаном грунте, полив нужно участить.

Если кабачки растут в глинистом грунте, поливать надо реже.