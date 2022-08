New Tales from the Borderlands выйдет 21 октября, согласно утечке

Вадим Карасев





Игра New Tales from the Borderlands еще даже не была анонсирована, но уже о ней известно достаточно информации, чтобы точно сказать — проект существует и выйдет довольно скоро. Игроки обнаружили, что в магазине Amazon появилась страница игры New Tales from the Borderlands для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC от издательства 2K. На этой странице была размещена обложка, которую можно видеть ниже, а также указана дата релиза: 21 октября 2022 года.





Отметим, на днях в Сингапуре игра New Tales from the Borderlands получила рейтинг 18+. Согласно описанию на сайте рейтингового агентства, проект расскажет об ученой по имени Ану, которая ставит перед собой задачу отыскать целебный кристалл, в чем ей мешают враждебные корпорации. Рейтинг 18+ игре был выдан из-за «множества сцен с убийствами и расчленением».

Официально игру New Tales from the Borderlands пока не анонсировали, но ожидается, что проект представят на Gamescom.