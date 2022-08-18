New Tales from the Borderlands выйдет 21 октября, согласно утечке
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New Tales from the Borderlands выйдет 21 октября, согласно утечке

New Tales from the Borderlands выйдет 21 октября, согласно утечке


Игра New Tales from the Borderlands еще даже не была анонсирована, но уже о ней известно достаточно информации, чтобы точно сказать — проект существует и выйдет довольно скоро. Игроки обнаружили, что в магазине Amazon появилась страница игры New Tales from the Borderlands для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC от издательства 2K. На этой странице была размещена обложка, которую можно видеть ниже, а также указана дата релиза: 21 октября 2022 года.


Отметим, на днях в Сингапуре игра New Tales from the Borderlands получила рейтинг 18+. Согласно описанию на сайте рейтингового агентства, проект расскажет об ученой по имени Ану, которая ставит перед собой задачу отыскать целебный кристалл, в чем ей мешают враждебные корпорации. Рейтинг 18+ игре был выдан из-за «множества сцен с убийствами и расчленением».

Официально игру New Tales from the Borderlands пока не анонсировали, но ожидается, что проект представят на Gamescom.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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