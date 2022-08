NFT-платформа Fractional провела ребрендинг на Tessera и привлекла $20 млн

Платформа Fractional для фракционирования NFT сменила название на Tessera. Компания также объявила о закрытии раунда финансирования Серии А на $20 млн.

We're entering a revolutionary new phase of NFTs and excited to announce a new name powered by the close of our Series A!



Fractional is now Tessera, reflecting our ambitious vision as the place to own and govern NFTs, together 💪💪https://t.co/FRhwnIICVj