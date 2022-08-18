NFT-платформа Fractional провела ребрендинг на Tessera и привлекла $20 млн

Платформа Fractional для фракционирования NFT сменила название на Tessera. Компания также объявила о закрытии раунда финансирования Серии А на $20 млн.

We're entering a revolutionary new phase of NFTs and excited to announce a new name powered by the close of our Series A!



Fractional is now Tessera, reflecting our ambitious vision as the place to own and govern NFTs, together 💪💪https://t.co/FRhwnIICVj — Tessera (@tessera) August 17, 2022

Площадка позволяет пользователям владеть долями в NFT. Ее услугами, например, воспользовался проект PleasrDAO, который раздробил символ мем-криптовалюты Dogecoin в виде невзаимозаменяемого токена на 17 млрд DOG.

Согласно заявлению, с момента запуска в 2021 году Fractional предоставила возможность 70 000 людей коллективно владеть более 6500 NFT.

Раунд финансирования платформы возглавила Paradigm. В числе участников: Focus Labs, Uniswap Labs Ventures, E Girl Capital, Yunt Capital и свыше 50 бизнес-ангелов.

Касательно ребрендинга соучредитель и CEO Tessera Энди Чорлиан в комментарии Decrypt заявил, что прежнее название "не закрепилось в умах пользователей", несмотря на его очевидность.

По его словам, речь идет не просто о смене имени, но и новом подходе к коллективному праву собственности на цифровые коллекционные предметы. В новой итерации протокола платформа намерена предложить доли в виде собственно NFT.

"Одна из важных вещей для нас — попытаться по-настоящему удовлетворить нашу базу коллекционеров и пользователей, и теперь все эти фракции сами будут NFT. Это будет гораздо более нормальное взаимодействие, чем они ожидали", — подчеркнул Чорлиан.

Напомним, в июле объем торгов NFT на вторичном рынке обвалился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем — до $647,2 млн.