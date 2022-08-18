NFT-платформа Fractional провела ребрендинг на Tessera и привлекла $20 млн
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

NFT-платформа Fractional провела ребрендинг на Tessera и привлекла $20 млн

NFT-платформа Fractional провела ребрендинг на Tessera и привлекла $20 млн


Платформа Fractional для фракционирования NFT сменила название на Tessera. Компания также объявила о закрытии раунда финансирования Серии А на $20 млн.



Площадка позволяет пользователям владеть долями в NFT. Ее услугами, например, воспользовался проект PleasrDAO, который раздробил символ мем-криптовалюты Dogecoin в виде невзаимозаменяемого токена на 17 млрд DOG.


Согласно заявлению, с момента запуска в 2021 году Fractional предоставила возможность 70 000 людей коллективно владеть более 6500 NFT.


Раунд финансирования платформы возглавила Paradigm. В числе участников: Focus Labs, Uniswap Labs Ventures, E Girl Capital, Yunt Capital и свыше 50 бизнес-ангелов.


Касательно ребрендинга соучредитель и CEO Tessera Энди Чорлиан в комментарии Decrypt заявил, что прежнее название "не закрепилось в умах пользователей", несмотря на его очевидность.


По его словам, речь идет не просто о смене имени, но и новом подходе к коллективному праву собственности на цифровые коллекционные предметы. В новой итерации протокола платформа намерена предложить доли в виде собственно NFT.


"Одна из важных вещей для нас — попытаться по-настоящему удовлетворить нашу базу коллекционеров и пользователей, и теперь все эти фракции сами будут NFT. Это будет гораздо более нормальное взаимодействие, чем они ожидали", — подчеркнул Чорлиан.


Напомним, в июле объем торгов NFT на вторичном рынке обвалился на 26% по сравнению с предыдущим месяцем — до $647,2 млн.

# Экономика nft, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Quake Champions скоро выйдет на приставках Xbox, появились достижения
Quake Champions скоро выйдет на приставках Xbox, появились достижения
NFT-платформа Fractional провела ребрендинг на Tessera и привлекла $20 млн
NFT-платформа Fractional провела ребрендинг на Tessera и привлекла
В США оценили критику Путина в адрес Вашингтона
В США оценили критику Путина в адрес Вашингтона
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
В Рязанской области локализовали два очага лесных пожаров
Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты
Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Залипательное видео к промо нового сериала "Песочный человек"
Залипательное видео к промо нового сериала "Песочный
Пустая ли могила Шатунова
Пустая ли могила Шатунова
Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и санкций
Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и
Лера Кудрявцева обеспокоена своими страхами
Лера Кудрявцева обеспокоена своими страхами
Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять
Алла Пугачева не боялась, что Филипп Киркоров будет ей изменять
Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей недовольна
Рената Литвинова показала фигуру в бикини и призналась, что ей

Топ на сегодня

WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы
С Аллой Пугачевой проводили профилактические беседы
Искусство из шоколада
Искусство из шоколада
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой
Шахназаров посмеялся над Светланой Лободой

Еще по теме

OTC-платформа криптодеривативов Paradigm привлекла $35 млн
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других инвесторов
DeFi-платформа Slingshot Finance привлекла $15 млн
Криптобиржа AscendEX привлекла $50 млн от Polychain Capital и других инвесторов