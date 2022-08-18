О страшной болезни Лаймы Вайкуле рассказал скандальный журналист

Певицу Лайму Вайкуле сейчас все критикуют. В начале августа депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию. Другие известные персоны также осыпали артистку нелестными отзывами. Отар Кушанашвили решил вступиться за блондинку, которая, по слухам, переживает рецидив рака. В конце 80-х Лайму Вайкуле пригласили в США, где начался новый виток ее карьеры, певица начала покорять западных слушателей. Однако радость от открывающихся перспектив сменилась трагедией. Певице поставили страшный диагноз — рак молочной железы, но об этом никто не узнал. Делиться личными проблемами тогда было не принято. Кушанашвили вспоминает, что от незнания позволил себе неуместную реплику в адрес Лаймы Станиславовны. «Я на пресс-конференции сделал замечание Вайкуле, мол, почему она все время говорит про собак, почему не хочет детей. Дурак я был! Она болела тяжело. Потом я понял, когда Оксана Пушкина опубликовала ее частную историю на НТВ. Лайма не могла иметь детей — вот в чем была причина. А я обрушился на нее как самый чадолюбивый чабан», — негодовал журналист.Он отметил, что исполнительница попросту не могла тогда думать о семье. «Причина не была связана с фертильностью и с возможностью репродукции. Она просто тяжело болела, была на грани смерти. И теперь, когда я читаю о ней гадости с подачи народных депутатов, только потому что она говорит то, что думает, у меня сердце не на месте. Она не с нами, ни с МИДом нашим, ни с патриотами, но мне кажется несправедливым оскорблять ее. Права ли она? Рассудит история», — заявил Отар в YouTube-шоу «Каково?» Напомним, что недавно у звездной блондинки, по слухам, случился рецидив. Рак вернулся, и теперь артистка проходит длительный курс лечения. Говорят, в этом кроется истинная причина неожиданного отъезда Пугачевой в Юрмалу. Якобы Примадонна хочет поддержать 68-летнюю подругу в тяжелый период. Кушанашвили призывает злопыхателей с сочувствием отнестись к блондинке. «Лайме Вайкуле была первой прозападной певицей, которая владела английским лучше, чем SHAMAN русским, а Отар Кушанашвили грузинским. Она была для нас акварельной незнакомкой из похождений Довлатова, когда тот приставал в Питере ко всем девушкам на улицах. Для меня Лайма Вайкуле — олицетворение красоты, в том числе душевной», — делился журналист.