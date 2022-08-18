Певица Монеточка в первый раз стала мамой
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Певица Монеточка в первый раз стала мамой

Певица Монеточка в первый раз стала мамой
Певица Монеточка поделилась радостным событием. Сегодня стало известно, что Монеточка родила дочку. Это первый ребенок для звезды и ее мужа, саунд-продюсера Вити Исаева. О счастливом событии артистка сообщила в соцсетях. Монеточка вместе с супругом уехала из России из-за политической позиции. 24-летняя певица спешно собирала вещи и изрядно переживала о переезде, так как уже находилась в положении. «У нас не было времени выбирать. Просто узнавали у наших друзей, знакомых, они предложили помощь. И мы согласились наобум. Ничего тогда не знали про Литву. Я никогда не была здесь. Но Литва оказалось прекрасной и очень дружелюбной страной», — комментировала свой отъезд она в YouTube-шоу «А поговорить?». Последние месяцы беременности она проходила спокойно и лишь делилась тем, как с нетерпением ждет появления малышки на свет. И сегодня Лиза (настоящее имя артистки — прим. З-ая.ру), наконец, объявила о том, что стала мамой и получила сотни поздравлений от фолловеров.
К слову, исполнительницу все же беспокоил период после рождения дочери. «Как и многие беременные девчонки, я не в силах сдержаться от серфинга женских форумов в поисках ответов на свои вопросы о материнстве. Скажу вам честно, комментарии женщин в интернете удивили меня своей жестокостью, а требования к новой маме — невыполнимостью, причем со всех сторон все требуют от нее разного. Послеродовая депрессия для многих все еще либо не существует, либо является признаком инфантильности, неподготовленности к своей роли, будто этот безумный вальс гормонов очень легко укротить и подстроить под свои нужды», — писала в личном блоге артистка. Впрочем, она уверена в том, что всю необходимую поддержку ей окажет 34-летний муж, который также сильно хотел совместного ребенка. «Я знал, что Лиза хочет детей. Она об этом рассказала в первую нашу встречу, когда мы собирались песню просто делать. Но я тоже понимал, что я хочу с ней детей. Какие-то личные ситуации сложились так, что это был хороший момент, чтобы их завести. Нет какого-то смысла тянуть дальше, потому что, возможно, лучше не станет в плане ситуации любой. И если мы хотим, значит, надо сейчас», — говорил Исаев.
# Шоу-бизнес Монеточка
По материалам: z-aya

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