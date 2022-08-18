Певица Монеточка впервые стала мамой
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Певица Монеточка впервые стала мамой

Певица Монеточка впервые стала мамой

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, впервые стала мамой. У певицы и ее супруга, саунд-продюсера Виктора Исаева, за которого она вышла замуж в 2021 году, родилась дочь. Об этом сама певица рассказала в соцсетях.

Монеточка опубликовала в инстаграме* видео, на котором ее муж держит на руках новорожденную дочь. Мы кого-то сделали, — написала она под постом.


Виктор Исаев с дочерью

Ранее Монеточка рассказала о "навязанном" страхе родов и заявила, что сама она бояться этого процесса перестала. Куда-то совершенно испарился страх.

Чем больше я читаю, тем больше понимаю, что в основном то, чего боятся женщины, — это какие-то мифы и стереотипы. Раньше я считала, что роды — это мучение и проклятье, наказание нам за какие-то наши женские грехи. Только сейчас я почувствовала, что это не так, что в организме здоровой женщины, где беременность протекает нормально, есть все для того, чтобы родить этого ребенка.

Монеточка рассказала о своей беременности в мае во время интервью Ирине Шихман, признавшись, что находится на шестом месяце.

Сейчас Монеточка и ее супруг находятся в Вильнюсе (Литва), куда они уехали после начала военной спецоперации РФ на Украине. Певица открыто высказалась в соцсетях против военной спецоперации РФ на Украине.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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