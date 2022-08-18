Певица Монеточка впервые стала матерью

Вадим Карасев

Super.ru: певица Монеточка родила дочь

Российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) впервые стала матерью, она родила дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

17 августа Монеточка сообщила в своем Telegram-канале, что отправилась в роддом, сопроводив пост своим фото с животом. «Мы поехали в роддом! Счастливо оставаться, лузеры!», — сыронизировала исполнительница.

8 мая 23-летняя певица раскрыла пол будущего ребенка в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

26 декабря Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева (Виктор Емелин). На регистрации в Сочи присутствовали только новобрачные, однако позже пара поделилась фотографиями с торжества.

