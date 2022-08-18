Пискарев поддержал антикоррупционный законопроект для региональных чиновников
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Пискарев поддержал антикоррупционный законопроект для региональных чиновников

Пискарев поддержал антикоррупционный законопроект для региональных чиновников

Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает важным для дальнейшего антикоррупционного законодательства законопроект правительства, обязывающий региональных чиновников сообщать о случаях, когда им предлагали взятку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сейчас эта обязанность распространяется только на федеральных чиновников. Кабмин 17 августа внес в Госдуму законопроект, согласно которому региональные чиновники должны сообщать в прокуратуру обо всех случаях обращения к ним с предложениями о взятках в течение пяти дней.

«Поправки в случае принятия станут дополнительным профилактическим фактором предупреждения коррупции, так как ответственность в соответствии с законодательством РФ будет наступать не только за соответствующие правонарушения, но и за несообщение о попытках склонить к их совершению», — написал депутат. Он также уточнил, что госслужащий, сообщивший о склонении к коррупции, находится под защитой государства.


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По материалам: pnp.ru

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