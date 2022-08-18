По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков

Вадим Карасев

Участники Дом-2 заметили, что Кристина Бухынбалтэ очень сильно изменилась. Она больше не прислушивается к советам своих подруг и совершенно игнорирует в этом плане слова Ивана Барзикова. Вместо этого она начала обращать более пристальное внимание на новости в социальных сетях, общаться со своими фанатами и читать комментарии от них на разных форумах. Катя Горина в итоге заявила, что Крис начала жить по указке своих фанатов, которые, к слову, стали причиной последнего конфликта между ней и Иваном Барзиковым.Бухынбалтэ уверена, что Ваня испытывает симпатию к Анне Самониной. По её мнению, это замечают фанаты телешоу и другие участники Дом-2. Естественно, Барзикову надоело постоянно выслушивать необоснованные обвинения и в итоге он сорвался. Горина уверена, что у Крис паранойя, и ей меньше нужно слушать фанатов, которые настраивают её против Вани и Анны Самониной. К слову, да с самого начала заявила, что Барзиков как мужчина её не интересует.