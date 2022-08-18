По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков
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По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков

По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков
Домовцы обратили внимание на тот факт, что Кристина Бухынбалтэ совершенно выпала из реальности. Она больше никого не слушает, но постоянно сидит в соцсетях и мониторит комментарии подписчиков. Участники Дом-2 заметили, что Кристина Бухынбалтэ очень сильно изменилась. Она больше не прислушивается к советам своих подруг и совершенно игнорирует в этом плане слова Ивана Барзикова. Вместо этого она начала обращать более пристальное внимание на новости в социальных сетях, общаться со своими фанатами и читать комментарии от них на разных форумах. Катя Горина в итоге заявила, что Крис начала жить по указке своих фанатов, которые, к слову, стали причиной последнего конфликта между ней и Иваном Барзиковым.

Бухынбалтэ уверена, что Ваня испытывает симпатию к Анне Самониной. По её мнению, это замечают фанаты телешоу и другие участники Дом-2. Естественно, Барзикову надоело постоянно выслушивать необоснованные обвинения и в итоге он сорвался. Горина уверена, что у Крис паранойя, и ей меньше нужно слушать фанатов, которые настраивают её против Вани и Анны Самониной. К слову, да с самого начала заявила, что Барзиков как мужчина её не интересует.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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