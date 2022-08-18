Победитель битвы экстрасенсов не смог предсказать свой арест
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Победитель битвы экстрасенсов не смог предсказать свой арест

Победитель битвы экстрасенсов не смог предсказать свой арест
Максим Левин, победитель известного мистического шоу, оказался просто мошенником. В прошлом году страна узнала имя нового победителя мистического шоу «Битва экстрасенсов». Обладателем заветной статуэтки стал Максим Левин. Однако недавно выяснилось, на самом деле мужчину зовут иначе, а его сверхспособности — всего лишь умение обманывать людей. Оказалось, что настоящая фамилия Максима — Николаев. Три года назад мужчина обращался в СМИ, где рассказал о своих мошеннических схемах. Аферист в подробностях описывал, как обманывал государство с налогами и лишал граждан социальных выплат. А позже Максим появился в эфире канала ТНТ как загадочный колдун Левин. Подозреваемому чудесным образом удалось пройти кастинг шоу «Битва экстрасенсов» и даже стать победителем, несмотря на то, что его объявили в федеральный розыск. Однако по-настоящему насладиться триумфом Максиму не удалось. Вскоре после вручения заветной статуэтки финалиста арестовали. По информации журналистов, Николаев осужден на три года за мошенничество. Преступник скрывался не только от полиции, но и бандитских группировок. Мужчина задолжал в общей сложности десятки миллионов. Отправить афериста за решетку удалось благодаря обманутым предпринимателям из Китая. Левин получил от них деньги на покупку сувениров, но без зазрения совести присвоил средства. Пострадавшие обратились за помощью в правоохранительные органы, сообщает «КП».    Говорят, что Максим обвел вокруг пальца и зрителей «Битвы экстрасенсов». В эфире он рассказывал вымышленную биографию, уверял, что обладает магическими способностями. А вот в беседе с журналистами тремя годами ранее признавался, что «обманывал людей на выборах в качестве пиарщика, как получал в банке кредиты по поддельным паспортам и получил первую судимость за мошенничество».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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