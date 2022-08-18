Победителя "Битвы экстрасенсов" осудили за мошенничество. Он проведет 3 года за решеткой

Вадим Карасев

Очередной экс-участник шоу "Битва экстрасенсов" попал в неприятности. 43-летний Максим Левин, победивший в прошлом году в мистическом проекте, отправился на три года за решетку, сообщает "Комсомольская правда".

Как выяснилось, Максима Левина арестовали чуть ли не сразу после финала шоу "Битвы экстрасенсов". Об этом сообщила адвокат Татьяна Галанцева.

"Да, его объявили в розыск в декабре 2019 года, два года он скрывался, а потом сказал: "Хватит, я же ни в чем не виноват, пускай суд разбирается", - и пошел на кастинг, а сразу после победы, в январе 2022 года, был арестован", - рассказала юрист.

43-летний Максим Левин победителя "Битвы экстрасенсов"

Как выяснилось, настоящая фамилия Максима - Николаев. Несколько лет назад он, нисколько не смущаясь, сообщил журналистам о собственных мошеннических схемах.

"В процессе Николаев-Левин дотошно рассказывал мне не выдуманную, а настоящую биографию: как обманывал людей на выборах в качестве пиарщика, как получал в банке кредиты по поддельным паспортам и поимел первую судимость за мошенничество. "Кидал людей направо и налево!", - написал под постом "Битвы экстрасенсов" в соцсети житель Санкт-Петербурга Гурам Шеворднадзе, я связалась с ним и узнала еще одну расчудесную историю: у Николаева-Левина был "БМВ", он сдал его в ломбард, в срок не выкупил, а когда машину продали новому владельцу, просто украл", - сообщила журналист "Комсомольской правды" Ульяна Скойбеда.

Несмотря на то, что мужчина был объявлен в уголовный розыск, ему удалось пройти кастинг шоу "Битва экстрасенсов", дойти до финала и заполучить заветную статуэтку.

43-летний Максим Левин осужден за мошенничествоУмерла победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич

В начале июня стало известно, что ясновидящая скончалась на 44-м году жизни. Подробности смерти Ясевич раскрыла ее приятельница Елена Закамская.

Лена перенесла два коронавируса, причем с разницей в короткий период, видимо, разные титры были. Она такой человек — всегда считает, что сама все сможет, все преодолеет, доктора ей не нужны. <...> Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются — на дом приехала скорая, сделали капельницу, все обошлось. На днях случился повторный приступ, такой же сильный, как в первый раз. Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали.

В результате Елена Ясевич скончалась, так и не приходя в сознание.

Умерла победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич