Подборка забавных фотографий из серии "за секунду до" (14 фото)
Сегодня, 16:15 Вадим КарасевРебята на этих снимках еще не до конца осознали, что через секунду их ждет эпичный фейл. Таким образом, банальные снимки превращаются в настоящую трагикомедию. Давайте поглядим на подборку забавных снимков из серии " за секунду до".
Поскользнулся
Устал, лягу отдохнуть
Осознание, что сейчас будет, к ним ещё не пришло
За секунду до аварийной посадки
Подготовка к погружению
Скорее всего оператор не успеет
Полет
Остыньте, дамочка
Мяч неожиданно поменял свою траекторию полёта
Лоб в лоб
Снимок за долю секунды до неприятного падения
Уплыла рыбка
Авария
Неудачную тропу ты выбрал, путник
По материалам: триникси