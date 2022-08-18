Подборка забавных фотографий из серии "за секунду до" (14 фото)
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Подборка забавных фотографий из серии "за секунду до" (14 фото)

ПоскользнулсяРебята на этих снимках еще не до конца осознали, что через секунду их ждет эпичный фейл. Таким образом, банальные снимки превращаются в настоящую трагикомедию. Давайте поглядим на подборку забавных снимков из серии " за секунду до".

Поскользнулся


Устал, лягу отдохнуть

Устал, лягу отдохнуть
Осознание, что сейчас будет, к ним ещё не пришло

Осознание, что сейчас будет, к ним ещё не пришло
За секунду до аварийной посадки

За секунду до аварийной посадки
Подготовка к погружению

Подготовка к погружению
Скорее всего оператор не успеет

Скорее всего оператор не успеет
Полет

Полет
Остыньте, дамочка

Остыньте, дамочка
Мяч неожиданно поменял свою траекторию полёта

Мяч неожиданно поменял свою траекторию полёта
Лоб в лоб

Лоб в лоб
Снимок за долю секунды до неприятного падения

Снимок за долю секунды до неприятного падения
Уплыла рыбка

Уплыла рыбка
Авария

Авария
Неудачную тропу ты выбрал, путник

Неудачную тропу ты выбрал, путник
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По материалам: триникси

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Подборка забавных фотографий из серии "за секунду до" (14 фото)
Подборка забавных фотографий из серии "за секунду до" (14
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