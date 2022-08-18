Подборка забавных фотографий из серии "за секунду до" (14 фото)

Вадим Карасев

Ребята на этих снимках еще не до конца осознали, что через секунду их ждет эпичный фейл. Таким образом, банальные снимки превращаются в настоящую трагикомедию. Давайте поглядим на подборку забавных снимков из серии " за секунду до".ПоскользнулсяУстал, лягу отдохнутьОсознание, что сейчас будет, к ним ещё не пришлоЗа секунду до аварийной посадкиПодготовка к погружениюСкорее всего оператор не успеетПолетОстыньте, дамочкаМяч неожиданно поменял свою траекторию полётаЛоб в лобСнимок за долю секунды до неприятного паденияУплыла рыбкаАварияНеудачную тропу ты выбрал, путник