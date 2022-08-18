Полковник британской армии оценил перспективы украинского конфликта в условиях зимы
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Полковник британской армии оценил перспективы украинского конфликта в условиях зимы

Полковник британской армии оценил перспективы украинского конфликта в условиях зимы

Отставной полковник британской армии Ричард Кемп в статье для The Telegraph оценил, какая из сторон украинского конфликта имеет лучшие перспективы выйти победителем в условиях приближающейся зимы и тех политических и экономических изменений, которая она принесет.

Очень скоро Украина вступит в период своей максимальной уязвимости, поскольку на сцену выйдет традиционный союзник России - генерал Мороз, а Кремль продолжит давить на дрожащих от холода европейских сторонников Киева, объясняет британский военный.


На фронте зима затронет обе стороны, но, как правило, она благоприятствует обороняющимся, которым проще найти укрытие и тепло, в то время как необходимое наступающим войскам передвижение пешком и на транспорте затруднено сначала грязью, а затем снегом. Это может позволить ВСУ удержать то, что у них есть сейчас, но не позволит Киеву вернуть какую-либо значительную часть обширных территорий, находящихся под российским контролем.

Впрочем, именно в Европе зима окажет наибольшее стратегическое влияние на украинские события, и Киев, скорее всего, окажется в проигрыше. Европейским СМИ все больше наскучивает застывший фронт, и внимание обращается на внутренние трудности стран ЕС. Там ищут способы минимизировать экономический ущерб для своих и без того ослабленных экономик с приближением зимы, и одним из немногих реалистичных вариантов станет еще более заметное повышение цен. Широкое недовольство избирателей, которое последует за этим, заставит политиков пересмотреть свою и без того колеблющуюся приверженность Украине и санкциям, которые не оказали ожидаемого эффекта на Россию.

Россия вынудит Запад сдать Украину и капитулировать 

По словам Кемпа, российский лидер Владимир Путин знает, как повышать давление на европейские страны до тех пор, пока они не сдадутся, включая и угрозу полного прекращения поставки энергоресурсов. В этих условиях он будет настаивать на прекращении огня на саммите G20 в ноябре, пообещав мир, если Россия оставит себе Донбасс, Крым и занятые территории вдоль южного побережья Черного моря. Путин будет ссылаться на референдумы, которые покажут, что большинство жителей в этих регионах хотят быть частью России. Его обращение будет направлено не к Украине, а к европейцам, чьи экономические проблемы это позволило бы облегчить.

Это послание будет столь же заманчивым для президента США Джо Байдена, как и для его европейских коллег. Америка тоже терпит серьезный экономический ущерб, в котором Байден неизменно винит Путина. Кемп уверен, что у западных лидеров возникнет соблазн ухватиться за предложение Путина о мире, отказавшись от поддержки Зеленского. До сих пор считалось, что война на истощение идет в пользу Украины, но эта гипотеза вот-вот подвергнется серьезному испытанию. Британский военный резюмирует: возможно, мы изначально исходили из ошибочной предпосылки, что Россия обычно плохо начинала войны в своей истории и лишь со временем задействовала свои огромные ресурсы, в том числе людские. Украинцы же полностью зависят от иностранного оружия, оборудования и разведданных, а потому крайне уязвимы перед любыми политическими изменениями.



Автор: Кирилл Дорохин
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По материалам: uposters.ru

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