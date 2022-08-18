Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из-за видео с вечеринки. Ее просят сдать тест на наркотики

Вадим Карасев

Премьер-министр Финляндии, 36-летняя Санна Марин, оказалась в центре скандала после того, как в сети появилось видео вечеринки, на которой она танцует в окружении друзей. Это вызвало резкую критику в адрес Марин: многие решили, что такое поведение неуместно для политического лидера, особенно в условиях напряженной ситуации в мире. Финский депутат Микко Кярня призвал ее пройти добровольный тест на наркотики.





Сама Марин опровергла употребление наркотиков и заявила, что ей "нечего скрывать".

Я не употребляла никаких наркотиков, поэтому пройти тест на наркотики для меня не проблема, — сказала она журналистам во время пресс-конференции в аэропорту в Куопио.

Я не употребляла ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась и не совершала ничего противозаконного, — объяснила она свое поведение на видео, добавив, что пила она немного, а также не заметила, чтобы кто-то рядом с ней употреблял запрещенные вещества.

Политик отметила, что она не ожидала, что видео с частной вечеринки попадут в сеть. Я надеялась, что, поскольку это частные видео, сделанные на частном мероприятии, они не будут опубликованы. Я сожалею, что они стали достоянием общественности. Марин добавила, что не собирается менять образ жизни из-за критики. Я буду тем же человеком, что и раньше, и надеюсь, что это будет принято. Мы живем в условиях демократии. На видео также были замечены некоторые финские знаменитости: певица Альма и ее сестра Анна, рэпер Петри Нюгард, телеведущая Тинни Викстром, известный фотограф Янита Аутио, радиоведущая Каролина Туоминен, а также депутаты от Социал-демократической партии, в которой состоит сама Марин.

Несколько месяцев назад Марин уже оказывалась в центре скандала: тогда премьер-министра раскритиковали за то, что она проводила время в клубах после контакта с зараженным коронавирусом. Сама она объяснила это тем, что перед вечеринкой забыла дома свой рабочий телефон и не получила сообщение о том, что ей необходимо самоизолироваться.

В 2020 году Санну Марин раскритиковали за фотосессию, на которой она позировала в пиджаке с глубоким декольте, надетом прямо на голое тело.

Санна Марин — один из самых молодых мировых лидеров и самый молодой премьер-министр в Финляндии. Она вступила в должность премьер-министра в 2019 году, когда ей было 34 года.

Ранее немецкое издание Bild назвало Марин "самым крутым политиком в мире" за ее непринужденный стиль руководства, который, впрочем, некоторые критики называют "небрежным".

Ксения Смирнова