Приметы и поверья на Яблочный Спас, 19 августа 2022 года

Приметы и поверья на 19 августа 2022 года связаны с христианским праздником Яблочный Спас. Предки заметили, что в это время лето близилось к своему логическому завершению, и крестьяне начинали думать об осени. Все занимались сбором яблок и несли их в церковь, чтобы освятить.

Домохозяйки начинали перерабатывать урожай и делать заготовки к зиме: яблоки сушили, из них варили компоты, варенья, готовили повидло. Помимо этих фруктов, в церковь несли также и другие, среди которых были груши и сливы.

Старинные поверья и обычаи на Яблочный Спас, 19 августа





Люди молились Богу и благодарили его за щедрый урожай. Так как сегодня был праздник, то устраивались большие застолья. На них были освященные плоды. Крестьяне облачались в свои праздничные одежды и зазывали гостей. В этот день из напитков на столе присутствовали пиво и квас, их варили в большом количестве, рассчитывая на всех гостей.

В этот день также собирали грецкие орехи, которые пускали на начинку для пирогов и варенье. Спас старались отметить торжественно, поэтому на столах было изобилие блюд. По традиции из собранных яблок пекли пирог, но он был не единственным десертом, также присутствовали пироги с маком и мед, собранный из последнего урожая.

В день Второго Спаса крестьяне читали заговор на землю, чтобы она хорошо плодоносила, для этого они брали в горсть разрыхленный грунт и произносили слова заклинания:

«Чтобы земля хорошо плодоносила, кормила нас своими дарами, дабы уродились озимые ячмень, рожь и пшеница, чтобы были полны ими все мешки, дабы до конца зимы закрома не пустовали, а хлебные яства всегда на столе стояли. Аминь».

Прочитав заговор, крестьянин высыпал землю из рук, после чего ритуал был завершен.

Традиции, связанные с Яблочным Спасом





По традиции сего дня люди обязательно посещали кладбище и приносили умершим родственникам яблоки, приводили могилу в порядок и раздавали милостыню на паперти. Можно было часть яблок отдать в церковь, чтобы Бог благословил весь урожай. Другую часть жертвовали беднякам и сиротам.

Незамужние девушки, дабы найти себе мужа, пекли сдобные пирожки и угощали ими молодых парубков, чтобы им понравиться. Они выносили их на улицу в рушнике и раздавали тем, кто понравился.

По обычаю в этот день проводили ритуал, чтобы в доме водились деньги, для этого подходили к яблоне, с которой еще не успели собрать урожай, и заговаривали дерево:

«Как на этой яблоне плодов, что и не сосчитаешь, так пускай столько денег будет в моих сундуках, как яблоки растут и приумножаются, пусть вырастут мои доходы. Заговариваю это дерево в День Яблочного Спаса, дабы оно приумножило мои денежные запасы. Аминь».

После проведенного ритуала яблоня считалась талисманом, который будет привлекать богатства в дом своего хозяина, за деревом бережно ухаживали, и это приносило свои плоды.

Обряд на 19 августа, чтобы приворожить любимого





Во времена наших предков бытовал обряд на Яблочный Спас, который помогал молодым девицам приворожить любимого. Для этого надо было сорвать два красных яблока и прочитать на ними заговор:

«Как эти два яблоки росли неразлучно, так и мне, и моему сердцу милому жить плечо о плечо, пускай в нем чувство ко мне пробудится и самое желанное для меня сбудется. Пусть цветет наша любовь, как яблоня, будет женихом он у меня. Аминь».

Затем одно заговоренное яблоко должна была съесть сама девушка, а вторым угостить парня, на которого делался приворот. И после этого он должен был проникнуться взаимным чувством.

Запреты на Яблочный Спас





Были запреты, связанные с сегодняшним праздником. Нельзя было выполнять любую домашнюю работу, кроме приготовления пищи. В этот день не стирали, не чинили инвентарь, не мели сор, не мыли полы, а также не занимались рукоделием.

В большой церковный праздник многие работы запрещены. В этот день нельзя было ругаться и злословить, иначе Небеса накажут того, кто ослушается запрета. Запрещалось впадать в уныние, так как Спас – это праздник для души.

Народные приметы на Яблочный Спас





В народе существует множество примет, связанных с Яблочным Спасом, по ним предсказывали погоду.

Когда верующий сего дня возвращался из церкви, он должен был раздавать милостыню, чтобы добрыми поступками вызвать милость Божью. Тот, кто съест освященное в церкви на Спас яблоко, жизненных сил наберется. В этот день нельзя никого убивать, ни животных, ни насекомых, так как это будет считаться грехом. Если погода солнечная и теплая, то значит такой будет вся вторая половина месяца. Когда пошел дождь, то это сулит богатый урожай яблок в этом году. Тот, кто из членов семьи насобирает в этот день больше всего яблок, тому улыбнется удача.

Если кому-то во сне приснится счастливое событие, то оно, скорее всего, сбудется.