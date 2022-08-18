Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и санкций
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Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и санкций

Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и санкцийЭкспорт цемента из России упал в первом полугодии на 19 процентов

Экспорт цемента из России рухнул в первом полугодии на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 475,6 тысячи тонн, пишет РБК со ссылкой на обзор объединения производителей цемента «Союзцемент».

Однако производство этого стройматериала увеличилось на 8,1 процента, до 27,9 миллиона тонн. Это случилось на фоне роста внутреннего потребления цемента на 8,7 процента. Доля цемента, поставляемого за рубеж, упала с 2,3 до 1,6 процента от общего объема производства. В основном цемент Россия продавала в Казахстан и Белоруссию.

Более чем на 70 процентов снизились поставки в Финляндию и Латвию. В мае и июне цемент не экспортировался туда вообще, а потом вступили в силу санкции на ввоз стройматериалов. Также спад произошел из-за невыгодных условий поставок для покупателей. Принимающая сторона должна внести дополнительный залог за каждый вагон, который везет цемент, на случай его конфискации. Кроме того, выгоднее становится закупать цемент у местных поставщиков из-за укрепления рубля, поясняет первый вице-президент «Сибирского цемента» Геннадий Рассказов.

В июне глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь. Рост курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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