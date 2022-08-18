Прохор Шаляпин не может удовлетворить молодую любовницу в постели

Новая пассия певца Прохора Шаляпина, Ольга Сан откровенно рассказала о сексе. 36-летняя Ольга Сан заявила, что у нее повышенное либидо. Модель призналась, что Прохор Шаляпин не в состоянии ее удовлетворить. Тогда она использует вибратор. Любимая девушка выпускника «Фабрики звезд» похвасталась своим сексуальным опытом. Телеведущая утверждает, что умеет доводить мужчин до оргазма. Ольга любит БДСМ. «Высокая сексуальность досталась мне генетически, — заверила Сан. – Мой папа – сексуально-активный человек. У него было пять браков. Я вся в него, и могу назвать себя гуру секса. Хожу на курсы эротраверса. Дома у меня два ящика, наполненных интимными нарядами и столько же — с эротическими игрушками. Люблю, чтобы меня привязывали к кроватке и стегали плетью. Могу, конечно, и сама отстегать. Также я хожу на стрип-дэнс, умею красиво станцевать на шесте. Знаю разные техники доведения мужчины до оргазма». По словам модели, для полноценного секса важны многие нюансы. Девушке необходимо правильно оформлять цвета в комнате, нужно поставить кровать в нужном направлении. Чтобы у мужчины была эрекция, должна хорошо пахнуть не только его избранница, но и подушка. Сан указала, что девушка всегда должна быть в хорошем расположении духа и встречать своего мужчину в сексуальном халатике, в домашних тапочках с пушком.«Эротика – это целая наука! – пояснила Ольга. — Важно не только привлечь мужчину, но и удержать его. Все мужчины, которые были у меня, хотели на мне жениться и иметь от меня детей. Это достигается благодаря определенным знаниям». Телеведущая пожаловалась на Шаляпина. Девушка заявила, что 38-летний певец ненормально ведет себя во время секса. «Прохор не всегда рад моей высокой сексуальной активности, — отметила модель. – Бывает, во время интима он периодически от меня отскакивает. Когда мне не хватает Прохора в постели, мне приходится использовать интимные игрушки». Ольгу возмущает и то, что любимый мужчина ее очень ревнует на публике. Недавно с ним произошла истерика. Актер сериала «Месть за Лупиту» отругал Сан на светском мероприятии. «Летом я стараюсь не носить нижнего белья. Это очень заводит мужчин. День, в который происходило то мероприятие, был очень сильным для женской энергии. Нам, женщинам, нужно было обязательно раскрывать свою сексуальность. Я была в красивом платье, под которое решила не надевать нижнее белье. Прохору это очень не понравилось, так как ему стало неловко перед присутствующими. Он начал ругаться и быстро увез меня домой», — рассказала телеведущая порталу Prozvezd. Шаляпин нервно отреагировал на признания возлюбленной. Артист отказался беседовать на эту пикантную тему. Более того, он принялся кричать. «В свою кровать мы вас не приглашали, — отрезал Прохор. — Ничего обсуждать не собираюсь! У меня никаких проблем в постели нет!».