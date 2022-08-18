Производитель Barbie Mattel подал в суд на компанию Ники Минаж
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Производитель Barbie Mattel подал в суд на компанию Ники Минаж

Производитель Barbie Mattel подал в суд на компанию Ники МинажСоздавшая кукол Barbie компания Mattel подала в суд на организацию Ники Минаж

Компания Mattel, создавшая кукол Barbie, подала иск против фирмы американской хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, на прошлой неделе Mattel обратилась в федеральный суд Лос-Анджелеса, обвинив бренд артистки Rap Snacks в использовании торговой марки Barbie без согласования. Новая линейка чипсов рэперши получила название Barbie-Que, что и стало причиной судебных разбирательств.

Фирма по производству кукол заявила, что компания Минаж «сделала обдуманный и взвешенный выбор для запуска новой линейки продуктов с использованием знаменитой торговой марки Mattel Barbie».

По словам представителей Mattel, исполнительница «отказалась прекратить использование товарного знака Barbie и не выпустила корректирующей рекламы, тем самым вынудив фирму подать этот иск в качестве крайней меры для защиты своих прав и предотвращения дальнейшего заблуждения потребителей».

Сама артистка никак не прокомментировала иск против своей организации.

Ранее мужчине, убившему отца рэперши Ники Минаж, вынесли приговор.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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