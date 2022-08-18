Пустая ли могила Шатунова

На могилу Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище поклонники устроили настоящее паломничество. Вот только может оказаться, что родные артиста всех обманули, и праха в могиле нет. Об этом уверено заявил бывший директор певца Андрей Разин.

Напомним, что, по официальной версии, тело Юрия было кремировано, а прах разделен на 2 части. Одну разместили в урне и захоронили на Троекуровском кладбище, а вторую – семья увезла в Германию и развеяла над любимым озером мужчины.

Недавно Андрей Разин заявил, что это все грандиозный «развод», продуманный и спланированный продюсером певца Аркадием Кудряшовым. По словам Разина, весь прах забрала жена Шатунова в Германию, а на Троекуровском закопали пустую урну, еще и залили ее бетоном, чтобы обман не вскрылся.





«Экстренно выхожу на связь, ведь совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова», – заявляет Разин неравнодушным людям. - «И он сказал, что Света улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу, а все было обставлено как спектакль. Кудряшов любит это делать».

Также Разин уверен, что Аркадий специально выбрал именно это место на кладбище, поближе к его родным, похороненным тут же.

«Он сделал это умышленно, сделал это местом паломничества, да еще и возле моего семейного надгробия. Специально! Ему предлагали другое, но он выбрал именно этот участок», - негодует экс-продюсер Шатунова.





Более того, Разин считает, что спектакль был разыгран с одной единственной целью – выманить деньги у Игоря Крутого. Как известно, он выделил 4 млн. рублей из личных средств, ведь Юрий не получил званий и наград, а потому место на престижном кладбище бесплатно ему не дали. Разин уверен, что большую часть суммы Аркадий забрал себе.

Напомним, что Юрий Шатунов долгое время судился с Андреем Разиным за возможность исполнять свои старые хиты. За несколько дней до смерти он выиграл суд, и был счастлив. Но судьба распорядилась иначе.